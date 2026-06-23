Entregará Trump trofeo al campeón del Mundial FIFA 2026™

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará presente en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y participará en la ceremonia de premiación del torneo, confirmó este martes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La final se disputará el próximo 19 de julio en el estadio MetLife, ubicado entre Nueva York y Nueva Jersey, y contará con la presencia del mandatario estadounidense, quien acompañará a Infantino en la entrega del trofeo al nuevo campeón del mundo.

“Estaremos juntos con el presidente, disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos”, declaró Infantino.

Infantino detalló que ambos estarán presentes en uno de los palcos principales del estadio para seguir el encuentro que definirá al campeón del Mundial 2026™ organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

La presencia de Trump convertirá a la final en uno de los eventos políticos y deportivos más relevantes del año, al reunir al jefe de Estado del país anfitrión con la máxima autoridad del futbol mundial en la ceremonia de clausura del torneo.

Hasta ahora, Trump no ha asistido a ninguno de los encuentros disputados durante el Mundial 2026™, aunque su participación en la final ya estaba siendo considerada por la organización debido a la relevancia del evento.

Un antecedente en el Mundial de Clubes

No será la primera vez que el mandatario participe en una premiación organizada por la FIFA.

En 2025 estuvo presente en la final del Mundial de Clubes, celebrada también en el estadio MetLife, donde entregó el trofeo al Chelsea tras la victoria del conjunto inglés sobre el París Saint-Germain.

Aquella aparición generó diversas reacciones entre los aficionados. Mientras algunos lo ovacionaron, otros respondieron con abucheos durante la ceremonia.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Trump permaneció junto a los futbolistas del Chelsea durante el levantamiento del trofeo, una situación que sorprendió incluso a varios integrantes del equipo inglés.

La final del próximo 19 de julio marcará el cierre del primer Mundial de 48 selecciones y del torneo organizado de manera conjunta por tres países.