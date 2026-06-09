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Este es el calendario de Tigres y Rayados del Apertura 2026

Aunque todo mundo ya está en modo mundialista, la Liga MX ya va calentando motores para el Apertura 2026, checa cuándo debutan y cuándo es el Clásico Regio

  • 09
  • Junio
    2026

Aunque todo mundo ya está en modo mundialista, la Liga MX ya va calentando motores para el Apertura 2026, por ello, este martes se reveló el calendario del siguiente semestre y a continuación te presentamos los partidos más importantes para Tigres y Rayados.

Estos son los partidos clave de Tigres

El subcampeón de la Concacaf Champions busca mantenerse en los planos estelares y este Apertura 2026 será clave en la continuidad de Guido Pizarro como entrenador.

Su debut será el jueves 16 de julio frente a Xolos a las 21:00 horas en el Estadio Caliente. Luego de tener un inicio de semestre que pinta no tan exigente, la primera gran prueba para los felinos será el domingo 13 de septiembre, cuando se mida a Rayados en el Clásico Regio, a celebrarse en el Estadio Monterrey.

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Será ya sobre la parte final del torneo que se vendrá la parte más fuerte del calendario, pues el 9 de octubre, en pleno Viernes Botanero, se medirá en la revancha de la Final de la Conca ante Toluca, ahora en el Estadio Universitario.

La siguiente semana, el sábado 17 de octubre, visitará a Chivas, el sábado 24 de octubre visita a Pumas; el sábado 31, a Pachuca; posteriormente, el sábado 7 de noviembre recibe al campeón Cruz Azul y cierra su participación en Fase Regular el sábado 21 de noviembre contra el América.

Estos serán los duelos clave de Rayados

Rayados tiene la urgencia de tener un buen torneo bajo las órdenes de Matías Almeyda, luego de un semestre para el olvido en el que no clasificaron a la Liguilla; por ello, el Apertura es clave para el entrenador y la nueva dirigencia.

El debut albiazul será el sábado 18 de julio en el Estadio Monterrey frente a Santos. De ahí, el calendario será de no tan alta exigencia hasta la fecha 8, cuando enfrenten a Tigres en el Clásico Regio en casa el domingo 13 de septiembre a las 20:00 horas.

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A la siguiente jornada, el sábado 19 de septiembre, Rayados recibirá al campeón Cruz Azul en el "Gigante de Acero"; tres semanas después enfrentará al América el sábado 10 de octubre en el Estadio Azteca; ocho días después hará lo propio recibiendo a Pachuca.

Dos semanas después recibe a Chivas y el cierre de Fase Regular será con visitas seguidas, primero a Toluca y finalmente contra Pumas.


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