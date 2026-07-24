Pizarro acepta que será difícil suplir salida de Ángel Correa

El técnico felino, Guido Pizarro, dijo que la institución permitió la salida del jugador argentino por el deseo que éste tenía de jugar en su país

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El argentino Guido Pizarro, entrenador de Tigres, reconoció que será complicado para su escuadra suplir la salida de su compatriota Ángel Correa, quien fue anunciado este viernes como nuevo fichaje del River Plate.

“Ángel era uno de los mejores jugadores de la liga, era fundamental en la parte ofensiva de este equipo y por sus características suplirlo será difícil, las necesidades que tenemos son muy claras y esperemos que completemos la plantilla lo más pronto posible”, aceptó el estratega.

River Plate dio a conocer, mediante un comunicado, que había llegado a un acuerdo con Tigres para la transferencia definitiva del jugador, en una operación que ronda los 19 millones de dólares,

Correa salió de los felinos luego de una serie de tensiones en las que se vieron involucradas las directivas de Tigres y River Plate desde hace varias semanas, aunque Pizarro defendió el profesionalismo de Correa.

“Ángel fue un profesional desde el día uno en este equipo, es una gran persona. Aportó valor en la cancha en muchos aspectos. Todo mundo apreciamos cómo se ha comportado. Le estamos agradecidos porque desde el primer día aportó valor dentro del campo”, señaló.

Ángel Correa llegó a Tigres para el Apertura 2025, procedente del Atlético de Madrid, jugó 54 partidos, anotó 23 goles y dio 14 asistencias.

Ayudó al equipo a disputar una final de liga y una de Copa de Campeones de Concacaf, ambas las perdieron ante el Toluca.