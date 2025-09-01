Esteban Andrada deja Rayados y se va cedido al Real Zaragoza

Después de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro, la novela de Esteban Andrada terminó, al menos por ahora, pues en el día final de transferencias Rayados anunció su salida rumbo al Real Zaragoza.

Con 34 años, el "Sabandija" tendrá su primera experiencia en Europa de la mano de los "Maños", donde estará cedido con opción a compra y tendrá la misión de ayudar a su nuevo equipo a pelear por el ascenso a la Primera División de España.

Durante su etapa con Rayados, Andrada jugó 161 partidos, mantuvo su arco en cero 58 veces y conquistó una Concacaf Champions Cup; además, fue de los mejores jugadores del club durante el Mundial de Clubes.

Éxito en tus próximos proyectos, Esteban Andrada.



Juntos conseguimos una @TheChampions, y ahora te deseamos lo mejor #EnLaVidaYEnLaCancha.⚽️ 🙌 pic.twitter.com/1eyhLPemVZ — Rayados (@Rayados) September 1, 2025

Aunque sus últimos meses con el Monterrey no fueron los mejores, el argentino se posicionará como una de las estrellas del Zaragoza gracias a su amplia trayectoria y experiencia, algo clave a la hora de pelear por mantener la categoría y ascender.

A pesar de que cuenta con buena trayectoria, el anuncio de su fichaje no fue tan bien recibido por la afición blanquilla, que criticó su alto salario y "avanzada edad" para fichar por un club europeo.

