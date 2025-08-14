Rayados negocia salida de Esteban Andrada al fútbol árabe

El ciclo de Esteban Andrada en Rayados parece estar llegando a su fin. El arquero argentino, que desde 2021 defendió el arco albiazul, perdió la titularidad esta temporada y ahora podría continuar su carrera fuera de México, tras recibir una oferta formal del Al-Najma.

La directiva tomó la decisión de no contar con Andrada desde el inicio del torneo, debido a su bajo rendimiento en campañas anteriores.

Aunque participó en el pasado Mundial de Clubes, la llegada del uruguayo Santiago Mele durante esa misma competencia marcó un nuevo rumbo: hoy, el charrúa es el indiscutible titular para el técnico Domenec Torrent.

A finales del mes pasado, Andrada fue operado de una bursitis crónica en el codo, lo que lo mantiene en recuperación, sin embargo aun con el alta médica, su regreso a la titularidad luce prácticamente imposible.

Números y logros con Rayados

Andrada, de 34 años, suma 161 partidos disputados con la camiseta albiazul y 58 vallas invictas.

Su único título con el club fue la Concachampions 2021, cuando Rayados venció en la final al América.

La decisión final sobre su salida dependerá de si Rayados y Al-Najma logran destrabar las negociaciones en este mercado de pases.

