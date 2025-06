Rayados complica pase a Octavos: empata con River Plate

Nuevamente, los Rayados del Monterrey gestaron un empate en el Mundial de Clubes, esta vez fue de 0-0 y su rival fue el River Plate. Teniendo como sede el Rose Bowl Stadium, los ahí presentes vieron como los de la ‘Pandilla’ complicaron su pase a la fase de octavos de final, pero una buena actuación de su arquero Esteban Andrada evitó la derrota ante el club argentino.

Cabe destacar que, horas antes el cuadro japonés Urawa Red Diamonds era vencido 2-1 por el Inter de Milán. Vayan sacando la calculadora para esta última fecha de la justa mundialista.

EN EL PRIMER EPISODIO, LA BALANZA ESTUVO NIVELADA

Luego de los protocolos propios establecidos para el Mundial de Clubes organizado por la FIFA, el Árbitro Central esloveno Slavko Vincici hizo sonar su ocarina para ejecutar la señal más futbolera del planeta y dar el inicio al partido donde, los del Monterrey y los del del barrio de Núñez en la ciudad de Buenos Aires salieron con un planteamiento ofensivo, en la búsqueda de ofender la cabaña rival.

En un duelo de alternancias por la posesión del esférico, un ‘toma y daca’ que prevaleció en la primera parte en donde las llegadas se desarrollaron por las diversas zonas del rectángulo verde y que por momentos se convertía en ríspido, aunado a lo bien establecido que conformaban sus aparatos defensivos quienes cerraban los cerrojos cual sólida muralla que no permitía pasar ni el aire.

La batalla era tan pareja que, hasta en la contabilización de los cartones amarillos que despachó el nazareno Vincici, igualaron los equipos contendientes; siendo amonestados por los Rayados Jorge Rodríguez tras cometer una fuerte falta sobre Kevin Castaño y en River Plate le mostraron el cartón preventivo a Kevin Castaño por hacer una fuerte entrada sobre Jesús Corona.

El cuerpo arbitral consideró necesario el agregar cuatro minutos más en compensación, donde el equipo pampero se volcó peligrosamente sobre la meta defendida por Esteban Andrada; con remates de Lucas Martínez Quarta, Franco Mastantuono y Facundo Colidio que pusieron en serios aprietos a la escuadra de la ‘Pandilla’. Tras consumirse el tiempo, el Juez Central Slavko Vincici decretó la finalización del primer tiempo.

UN RIVER PLATE QUE NO LA PUDO METER

Para la segunda mitad, tanto los dirigidos por Domènec Torrent como los comandados por Marcelo Gallardo salieron sin modificaciones en su once inicial a la grama del coso ubicado en la ciudad de Pasadena del condado de Los Ángeles en California.

La tendencia ofensiva en ambos cuadros fue una copia de lo que se presentó en el primer tiempo, con gran determinación al momento de atacar en la búsqueda de consumar el gol que marcara diferencia en esta nivelada batalla. Con el correr de los minutos, el equipo gaucho tomó la iniciativa con llegadas de peligro generadas por Giuliano Galoppo y Franco Mastantuono quien, tejió sus llegadas junto a Maximiliano Meza.

Por momentos, la escuadra de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla intentó construir jugadas a la ofensiva, pero quienes vistieron de blanco en su totalidad y su característica franja roja presionaron fuertemente el ataque enemigo e hicieron que se diluyera el peligro que generaba su rival. El costado izquierdo del Monterrey fue un área de oportunidad aprovechada por quienes sus hinchas llaman ‘el más grande’.

A los 64’ minutos el Profe ‘Dome’ mandó al terreno de juego a Roberto de la Rosa, Fidel Ambríz y Johan Rojas; en lugar de Lucas Ocampos, Jesús Corona y Germán Berterame. Y a los 71’ de acción el ‘Muñeco’ Gallardo mandó al campo a Ignacio Fernández y Miguel Borja por Maximiliano Meza y Giuliano Galoppo.

Las modificaciones se realizaron en las posiciones de los salientes, solo vinieron a refrescar sus movimientos dentro del rectángulo verde para ambos contendientes. Cuando el cronómetro marcaba los 74’ de tiempo corrido Facundo Colidio entró como ‘cuchillo en mantequilla’ por el costado izquierdo y filtró el balón con ventaja a Miguel Borja quien define, pero Esteban Andrada achicó el ángulo y envió la pelota a tiro de esquina.

El reloj seguía corriendo y el empate de 0-0 prevalecía en el marcador y a los 85’ de tiempo corrido nuevamente el ‘Sabandija’ Andrada volvió a ser factor, tras atajar gallardamente en el área chica un disparo del colombiano Borja a quemarropa. El cierre del partido estaba cerca y la presión de las ‘gallinas’ seguían con una fuerte presión al marco del Monterrey.

La pantalla del Rose Bowl Stadium marcaba los 90’ de acción y el Juez Central esloveno Slavko Vincici decretó añadir cinco minutos como reposición, a los 90+1 mediocampista ‘millonario’ Kevin Castaño recibe la segunda tarjeta amarilla por juego peligroso y es expulsado, dejando a su equipo con diez jugadores.

Justo a los 90+5 se decretó el final del partido. Para la jornada 3 el equipo de Domènec Torrent juagará ante Urawa Red Diamonds, el próximo miércoles a las 19:00 horas en el Rose Bowl Stadium.

SIGUE EL MINUTO A MINUTO

Termina el partido

River Plate 0-0 Rayados

Finaliza el encuentro.

Minuto 90

River Plate 0-0 Rayados

Agregan cinco minutos.

Minuto 90

River Plate 0-0 Rayados

Expulsan a Kevin Castaño de River Plate.

Minuto 89

River Plate 0-0 Rayados

Amonestan al 'Plátano ' Alvarado, de Rayados.

Minuto 85

River Plate 0-0 Rayados

Otra atajada de Andrada a Borja.

Minuto 76

River Plate 0-0 Rayados

Esteban Andrada, de Rayados, desvía tiro de Miguel Borja, de River, en mano a mano. Hay receso para hidratarse.

Minuto 68

River Plate 0-0 Rayados

Franco Mastantuono, de River Plate, dispara... y rechaza con éxito Esteban Andrada, portero del Monterrey.

Minuto 65

River Plate 0-0 Rayados

Afición de Rayados corea 'olé ', mientras Monterrey toca el balón ante River Plate.

Minuto 63

River Plate 0-0 Rayados

Amonestan Maximiliano Meza, de River Plate, por falta sobre Nelson Deossa de Rayados.

Minuto 56

River Plate 0-0 Rayados

Amonestan a Giuliano Galoppo, de River Plate.

Minuto 50

River Plate 0-0 Rayados

Para los segundos 45 minutos no ha habido cambios.

Arranca el segundo tiempo

River Plate 0-0 Rayados

Comienzan la parte complementaria

Finaliza el primer tiempo

River Plate 0-0 Rayados

Terminan los primeros 45 minutos

Minuto 45

River Plate 0-0 Rayados

River Plate llega con peligro al arco rayado, pero no tiene buena puntería. Juegan cuatro minutos de compensación.

Minuto 30

River Plate 0-0 Rayados

Escasean las llegas al arco; el árbitro ordena receso para hidratarse.

Minuto 28

River Plate 0-0 Rayados

Kevin Castaño, de River Plate, es amonestado por falta sobre 'Tecatito' Corona, de Rayados.

Minuto 18

River Plate 0-0 Rayados

Amonestan a Jorge 'Corcho' Rodriguez, de Rayados, y no jugará ante Urawa Reds el miércoles por acumular dos tarjetas amarillas en el Mundial de Clubes 2025.

Minuto 17

River Plate 0-0 Rayados

Amonestan a Enzo Pérez de River Plate, por falta sobre Nelson Deossa, de La Pandilla.

Minuto 14

River Plate 0-0 Rayados

Sergio Canales, de Monterrey, dispara desde afuera del área y ataja el arquero del cuadro pampero.

Minuto 10

River Plate 0-0 Rayados

Se nivela el juego y baja un poco la intensidad de las llegadas al arco. Duelo en medio campo.

Minuto 5

River Plate 0-0 Rayados

Los argentinos dominan, pero Lucas Ocampos ya hizo el primer tiro a gol del Monterrey.

Arranca el partido

River Plate 0-0 Rayados

Comienzan los primeros 45 minutos

¡A darle que es mole de olla!, Así lo expresa un dicho popular mexicano. Tras el empate de 1-1 del pasado martes ante el Inter de Milán, esta tarde los Rayados del Monterrey continúan con su participación en el Mundial de Clubes, en la búsqueda de avanzar a la siguiente ronda.

El duelo entre los de la ‘Pandilla’ y el River Plate corresponde a la jornada 2 en el Grupo E de la justa, se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas y tendrá nuevamente como sede el Rose Bowl Stadium de la ciudad de Pasadena, en California.

El triunfo en el partido de esta tarde entre ambos contendientes acarreará en los participantes el conseguir una mejor ubicación en el grupo, incluso, el poder alcanzar o afianzar el liderato; pensando detenidamente en la planeación de la fase de octavos de final. Vaya motivación les espera tanto a los dirigidos por el español Domènec Torrent como para los del pampero Marcelo Gallardo.

DUELOS PAREJOS, PERO AMISTOSOS

Si bien es cierto que, el Monterrey y los ‘Millonarios’ nunca se han visto las caras en un torneo oficial, en tres duelos amistosos ya lo hicieron; el primero de ellos en la disputa de una copa amistosa y lo hicieron con una victoria de 1-0 de los albiazules en 2002, la anotación fue obra de Guillermo Franco, el cual los aficionados presentes en el extinto Estadio Tecnológico corearon a todo pulmón el gol conseguido.

Pasaron 21 años para que nuevamente se enfrentaran mexicanos y argentinos, esta vez teniendo como sede el Q2 Stadium de Austin, Texas. Esta vez River Plate cobró venganza de la afrenta recibida y se llevó el triunfo por marcador de 1-0, el gol fue obra del delantero gaucho Lucas Beltrán. El también llamado ‘El Más Grande’ en ese tiempo era dirigido por Martín Demichelis.

Su más reciente batalla la tuvieron también en tierras estadounidenses en 2024, albergados en el rectángulo verde del Cotton Bowl de Dallas, Texas. Un empate de 1-1 fue el resultado que arrojó el partido con anotaciones del uruguayo Rodrigo Aguirre para los del Monterrey y del defensivo Marcelo Herrera. Donde ahora el ‘Micho’ fungió como estratega del cuadro mexicano.

