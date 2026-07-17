De entre los cientos de elementos inscritos para este Apertura 2026, Guzmán es el de mayor edad; incluso supera en esto a Guido Pizarro, su entrenador

Inicio / Deportes / ¡No caduca! Nahuel Guzmán es el jugador más veterano de la Liga

Los avances en la medicina deportiva y el cuidado de los jugadores han permitido que, si son disciplinados, los futbolistas puedan tener carreras cada vez más largas. Un claro ejemplo es Lionel Messi, quien con 39 años jugará su tercera final de Mundial.

En México hemos tenido otros jugadores que decidieron extender su carrera lo más posible, siendo Óscar "Conejo" Pérez el más representativo de ellos, pues se mantuvo activo hasta los 46 años.

Ahora, el máximo exponente de la longevidad en el fútbol mexicano está en el fútbol regio: Nahuel Guzmán, quien con 40 años, 5 meses y 7 días fue titular en su partido número 559 con Tigres y se alzó como el más veterano del fútbol mexicano.

De entre los cientos de elementos inscritos para este Apertura 2026, Guzmán es el de mayor edad, superando a Keylor Navas, quien al momento de escribir esta nota tiene 39 años, 7 meses y 2 días; además de al "Hobbit" Bermúdez, quien tiene 39 años, 2 meses y 21 días de edad.

Una carrera legendaria

A pesar de su edad, el argentino se mantiene vigente como uno de los mejores arqueros de México, rozando ya el título de leyenda viviente, pues aunque uno sea o no partidario de él, su legado en Tigres y el fútbol nacional es innegable.

Dentro de su envidiable palmarés hay cinco títulos de Liga, una Concachampions, 4 Campeón de Campeones y 2 Campeones Cup. Además, es el jugador con más partidos en la historia de Tigres.

¿Cuándo llegará el final?

Con 40 años encima, cada día falta menos para que el mejor portero en la historia de los felinos cuelgue los guantes, no obstante, el día no luce cercano, pues el arquero no ha dado declaraciones sobre cuánto podría dejar el fútbol profesional.

De momento, el "Patón" tiene contrato por un año más con Tigres y si se mantiene en el nivel que acostumbra, parece que el argentino seguirá creciendo su legado.