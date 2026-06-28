Verstappen advierte que Silverstone exhibirá fallas de reglamento

Afirmó que esto se debe a que esto no se vio en Austria, porque cuenta con rectas largas y grandes zonas de frenada, lo que permite cargar la batería

Luego de consolidarse como segundo lugar en el Gran Premio de Austria, Max Verstappen manifestó este domingo que será en Silverstone donde se exhibirán las deficiencias del nuevo reglamento de la Fórmula 1.

Verstappen ha sido el crítico más persistente de la F1 respecto a los monoplazas de 2026, su dependencia de la energía eléctrica de las baterías, y el cuatro veces campeón incluso ha puesto en duda su futuro en el circuito.

El circuito de Silverstone dejará rezagados a los monoplazas con menor potencia. Aunque cargan sus baterías usando la energía del frenado, en esta pista no tiene suficientes frenadas fuertes para aportar la energía necesaria para sus largas rectas, explicó.

“Silverstone, me encanta el circuito, pero di unas vueltas en el simulador y me empecé a reír. Se sentía como un circuito diferente, para ser honesto. Casi no tienes batería a lo largo de la vuelta. Es todo constantemente a fondo. Así que sí, se va a sentir muy diferente comparado con lo que estamos acostumbrados en Silverstone, por el trazado del circuito".

Afirmó que esto se debe a que Austria cuenta con rectas largas y grandes zonas de frenada, lo que permite cargar la batería.

Tras el mejor resultado de la temporada en la carrera de casa de Red Bull, también reveló que lo consiguió pese a las molestias en las rodillas tras un fuerte choque en la clasificación.

Con un auto con más agarre, capaz de llevar más velocidad en la curva, Verstappen se mostró aun así más optimista de lo que ha estado casi toda la temporada.