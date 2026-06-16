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Deportes

EUA ayuda a la madre de Vozinha para asistir al Mundial FIFA™

El Departamento de Estado apoya los trámites migratorios de la madre del portero de Cabo Verde, quien no pudo asistir al debut mundialista de su hijo

  • 16
  • Junio
    2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que trabaja junto con la familia del guardameta de Cabo Verde, Josimar Dìaz "Vozinha", para facilitar los trámites migratorios que permitan a su madre viajar al país y acompañarlo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La dependencia estadounidense señaló que los familiares de futbolistas participantes en el torneo pueden acceder a exenciones relacionadas con los trámites de visado y que ya existe contacto directo con los allegados del jugador para agilizar el proceso consular.

La madre de Vozinha no pudo asistir al debut mundialista

El caso tomó notoriedad después del empate sin goles entre Cabo Verde y España en Atlanta, encuentro en el que Vozinha se convirtió en una de las figuras gracias a sus destacadas intervenciones bajo los tres postes.

Tras el partido, el guardameta reveló en conferencia de prensa que su madre no pudo acompañarlo en uno de los momentos más importantes de su carrera debido a dificultades económicas relacionadas con los trámites necesarios para viajar.

"Mi madre no pudo venir porque no logramos reunir el dinero necesario para completar el trámite del visado", explicó el arquero tras el encuentro.

La situación generó una ola de solidaridad y llamó la atención de las autoridades estadounidenses, que decidieron intervenir para brindar asistencia administrativa a la familia.

También enfrenta el trámite para obtener un pasaporte

De acuerdo con una fuente cercana al caso, la madre del futbolista actualmente no cuenta con un pasaporte vigente, por lo que también se encuentra realizando las gestiones necesarias para obtener el documento.

Este requisito forma parte del proceso indispensable para poder completar posteriormente los trámites migratorios y viajar a Estados Unidos durante el torneo.

Las autoridades estadounidenses indicaron que continúan colaborando para que el procedimiento avance de la manera más rápida posible.

Cabo Verde buscará seguir sorprendiendo en el Mundial

Mientras se resuelve la situación familiar, Vozinha mantiene su concentración en el desempeño de la selección caboverdiana dentro de la Copa del Mundo.

El conjunto africano dejó una grata impresión en su debut al rescatar un empate ante España, uno de los equipos considerados favoritos para avanzar a las rondas finales del torneo.

La actuación del guardameta fue clave para mantener su portería invicta y permitió que Cabo Verde sumara un valioso punto en el Grupo H.

El siguiente compromiso de Cabo Verde será el próximo 21 de junio frente a Uruguay, en un partido considerado determinante para las aspiraciones de clasificación del combinado africano.

Una victoria permitiría a los caboverdianos acercarse de manera importante a los octavos de final y consolidar una de las historias más destacadas de esta primera fase mundialista.


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