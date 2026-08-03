Mauricio Pochettino seguirá al frente de EUA hasta Mundial 2030

Mauricio Pochettino continuará como entrenador de la selección de Estados Unidos tras acordar una extensión de contrato por cuatro años

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La Federación de Futbol de Estados Unidos apostó por la continuidad y confirmó este lunes la renovación de Mauricio Pochettino, quien permanecerá como seleccionador nacional hasta la Copa del Mundo de 2030.

El acuerdo garantiza la permanencia del entrenador argentino por los próximos cuatro años, después de un Mundial 2026 en el que el conjunto estadounidense alcanzó los octavos de final y generó una conexión inédita con la afición local.

Aunque el equipo quedó eliminado tras caer 4-1 ante Bélgica en la fase de eliminación directa, la federación consideró que el balance del proceso fue positivo y decidió respaldar el proyecto a largo plazo.

Committed to our future. ✔️



Mauricio Pochettino and @ussoccer have agreed on a new contract to continue as the #USMNT head coach through 2030! 🇺🇸



📝: https://t.co/Woluj2pyPh pic.twitter.com/PB0hqEQVar — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 3, 2026

Pochettino asumió el cargo en octubre de 2024 y tuvo poco tiempo para preparar al equipo rumbo al Mundial celebrado en territorio estadounidense.

A pesar de ello, logró dos registros que marcaron la participación del combinado nacional en el torneo ampliado a 48 selecciones: clasificó a la siguiente ronda con un partido aún por disputarse y consiguió tres victorias en una misma Copa del Mundo.

Además de los resultados deportivos, el técnico destacó la respuesta de los aficionados durante la competición.

"Lo mágico que ocurrió durante el Mundial, la conexión con la gente, por supuesto con toda la organización y todo, fue un punto clave", señaló durante una conferencia de prensa realizada desde Barcelona.

Las entradas agotadas en varios encuentros y las cifras récord de audiencia reforzaron la decisión de la federación de extender su contrato.

Un proyecto respaldado financieramente

La continuidad de Pochettino cuenta nuevamente con el respaldo económico del empresario y gestor de fondos de cobertura Ken Griffin, quien ha sido uno de los principales apoyos financieros para la contratación del estratega argentino.

Según registros fiscales de la Federación de Futbol de Estados Unidos, el ex técnico de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea percibió poco más de $5 millones de dólares durante sus primeros meses al frente de la selección.

La apuesta económica responde a la intención de consolidar un proyecto competitivo de cara al siguiente ciclo mundialista.

Uno de los principales argumentos del técnico argentino para continuar es la sensación de que Estados Unidos puede competir de tú a tú con las principales potencias futbolísticas.

"Lo que aprendimos es que podemos competir, que tenemos calidad y tenemos talento. Estuvimos muy cerca. Esa brecha con los mejores equipos del mundo no es demasiado grande", afirmó.

Pochettino considera que el crecimiento mostrado durante el Mundial demuestra que el futbol tiene potencial para seguir expandiéndose en el mercado estadounidense.

"Tenemos jugadores y una organización que pueden competir con las mejores organizaciones del mundo en este deporte", agregó.

El entrenador adelantó que el siguiente ciclo estará enfocado en la renovación gradual del plantel y el desarrollo de jóvenes talentos con proyección hacia 2030.

Entre las áreas que considera prioritarias para fortalecer aparecen la portería y la defensa central, posiciones donde Estados Unidos aún carece de profundidad suficiente para competir al máximo nivel.

"Va a ser importante darles a los chicos jóvenes en los que realmente creemos que tienen el potencial de llegar a 2030 la oportunidad de empezar a trabajar y crecer", explicó.

El argentino también advirtió que exigirá un mayor compromiso dentro del programa nacional.

"Vamos a exigirles más. Ahora se trata de empezar la casa desde cero", sostuvo.

Una carrera marcada por grandes clubes

Antes de llegar al banquillo estadounidense, Pochettino construyó una trayectoria destacada en Europa.

Dirigió al Espanyol entre 2009 y 2012, pasó por Southampton, llevó al Tottenham a una final de la UEFA Champions League, entrenó al Paris Saint-Germain y posteriormente al Chelsea.

Incluso antes del Mundial se le vinculó con el AC Milan, aunque finalmente el club italiano optó por otro entrenador.

Pese a ello, el argentino reiteró su intención de mantenerse enfocado en el proyecto estadounidense.