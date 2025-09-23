Exhiben a farmacéuticas que incumplieron abasto de medicinas

En conferencia desde Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que el principal reto en materia de abasto de medicamentos está ligado al incumplimiento de proveedores, muchos de ellos extranjeros.

“Compañías que adquirieron compromiso cuando licitaron de entregarle a los pacientes mexicanos medicamentos e insumos de manera recurrente que a la fecha no han cumplido ese compromiso a cabalidad”, señaló.

Los peores casos de incumplimiento

El caso más crítico es el de Bioxintegral Servicios, que registra un 100% de incumplimiento, al no entregar ninguna de las 5 mil 356 piezas solicitadas.

Otros ejemplos destacados son:

Productos Farmacéuticos, con 88.6%

Serral, con 83.7%

Comercializadora Ucin, con 83.6%

Distribuidora de Consumibles Médicos CR, con 79.4%

Abastecedora Higiénica de Sonora, con 78.6%

La lista completa exhibida incluye más de 30 compañías con fallas que van del 60% al 100%.

Sheinbaum lanza advertencia

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue clara al señalar que las farmacéuticas tendrán como fecha límite septiembre para cumplir.

“Tienen hasta este mes para cumplir, eso es lo que dice el contrato, se dan plazos. Si no cumplen se inhabilitan las empresas, ya no podrán venderle al Gobierno y vendrán las sanciones correspondientes”, advirtió.

De persistir los retrasos, el Gobierno inhabilitará a las compañías incumplidas, lo que les impediría participar en futuras licitaciones públicas. Además, se harán efectivas las sanciones estipuladas en los contratos, como multas económicas.

El objetivo, puntualizó Clark, es garantizar que los pacientes cuenten con los tratamientos en tiempo y forma, cerrando la puerta a proveedores poco confiables.

Comentarios