Nuevo León

Sorprende a regios señalética de Calzada Mauricio Fernández

Automovilistas fueron sorprendidos en cruces clave, como el de Miravalle, donde ya se exhiben las señales con el nombre del cuatro veces alcalde de San Pedro

  • 10
  • Diciembre
    2025

La antes conocida como Calzada San Pedro, en el municipio de Monterrey, este miércoles apareció con su nueva nomenclatura: Calzada Mauricio Fernández Garza.

Automovilistas que circulaban por el tramo regiomontano de la vialidad fueron sorprendidos en cruces clave, como el de Miravalle, donde ya se exhiben las señales con el nombre del cuatro veces alcalde de San Pedro.

Este cambio se realiza en honor al exalcalde, Mauricio Fernández Garza, quien falleció el pasado 23 de septiembre.

La oficialización de la nueva denominación se da luego de que, apenas este martes, el Cabildo de San Pedro aprobara por unanimidad el cambio de nombre. Aunque la confirmación oficial por parte del municipio de Monterrey se esperaba para este jueves, la instalación de la nueva nomenclatura en el área correspondiente a la capital del estado ya es un hecho.

El cambio busca honrar la memoria y la trayectoria del político y empresario, cumpliendo así con el principio de "honor a quien honor merece".


