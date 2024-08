Explota 'Tano' Ortiz en conferencia de prensa

Fernando Ortiz tronó en la conferencia de prensa tras la eliminación de su equipo en la Leagues Cup, y lo hizo cuestionando a los reporteros presentes, y respondiendo con notable mala gana las preguntas.

“Dolidos, esa es la verdad; con respecto a rede sociales, no miro nada. El tema de fracaso no, para mí eso es no intentar, nosotros intentamos”, dijo en un inicio el técnico argentino.

Y después, llegaron los cuestionamientos a la prensa, “¿Vieron los partidos? ¿Fuimos superiores? ¿Más llegadas? ¿Más remates? ¿Quién para ustedes merecía pasar? Ese es otro análisis, estamos dolidos, obviamente que a nadie le gusta perder, no clasificamos, pero el análisis profundo no pasa en lo que ocurre en cada momento”.

Tras lo anterior, Ortiz declaró que le gustó su equipo el cual para los ojos de críticos, es inoperante, y con las siguientes palabras continuó con su discurso, “Por momentos el equipo a mí me gustó, no fuimos certeros, no aprovechamos los momentos que tuvimos de llegadas que considero fueron claras, rematamos y no la metimos, a trabajar. Soy de los entrenadores que trabajan, corrigen”.

Posteriormente dijo que, “No superamos la dfse de grupos, el equipo en ambos partidos mereció un poco más".

Y por último, habló sobre las críticas que le hacen, lanzando una directa a los reporteros, "Aceptarlas como lo he hecho en cada pregunta que me han hecho”.

Comentarios