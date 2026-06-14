Fallece Aldon Smith, exliniero defensivo de San Francisco 49ers

El exjugador de la NFL Aldon Smith, considerado uno de los cazamariscales más dominantes de su generación, falleció a los 36 años, poniendo fin a una historia deportiva marcada por un talento extraordinario dentro del emparrillado y una serie de problemas personales que terminaron afectando el rumbo de su carrera profesional.

La noticia fue confirmada por los San Francisco 49ers, franquicia donde alcanzó sus mejores años como profesional y se convirtió en una de las figuras defensivas más temidas de la liga. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa oficial de su fallecimiento.

En un mensaje de despedida, la organización destacó tanto sus cualidades deportivas como su personalidad fuera del terreno de juego, recordando el impacto que tuvo desde su llegada al equipo y la huella que dejó entre compañeros, entrenadores y aficionados.

The 49ers mourn the passing of former LB Aldon Smith.



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“El innegable talento de Aldon y su absoluto dominio en el campo quedaron en evidencia desde el momento en que se unió a nuestra organización, tras registrar una de las mejores temporadas de novato que ha visto la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Más allá de su excelencia como jugador, Aldon será recordado por su sonrisa contagiosa que iluminaba cada lugar al que entraba”. menciona en el comunicado de los 49ers de San Francisco

Un ascenso meteórico en la NFL

Seleccionado con la séptima elección global del Draft de 2011 procedente de la Universidad de Missouri, Smith tuvo un impacto inmediato en la NFL. Durante su temporada de novato registró 14 capturas de quarterback, una cifra que lo colocó entre los defensivos más destacados de la liga.

Su explosión definitiva llegó en 2012, cuando estableció un récord de franquicia para los 49ers con 19.5 capturas en una sola campaña, actuación que le valió ser nombrado All-Pro del primer equipo y seleccionado al Pro Bowl.

Además, ayudó a San Francisco a convertirse nuevamente en protagonista de la NFL, participando en tres finales consecutivas de la Conferencia Nacional y en la carrera hacia el Super Bowl XLVII.

Uno de los registros más impresionantes de su trayectoria fue haber acumulado 33.5 capturas en sus primeras dos temporadas, una marca que durante años fue considerada una de las mejores aperturas de carrera para un jugador defensivo en la historia de la liga.

Problemas fuera del campo marcaron su trayectoria

Cuando parecía destinado a convertirse en una de las grandes figuras defensivas de la NFL, la carrera de Smith comenzó a verse afectada por diversos problemas legales y suspensiones.

Entre 2013 y 2021 enfrentó múltiples arrestos y sanciones relacionadas con conducción bajo los efectos del alcohol, posesión de armas, violencia doméstica y violaciones a las políticas de conducta personal y abuso de sustancias de la liga.

A pesar de varios intentos de regresar a su mejor nivel, las interrupciones constantes terminaron afectando su rendimiento y continuidad dentro de la NFL.

Los 49ers lo dejaron en libertad en 2015 y posteriormente continuó su carrera con los Oakland Raiders y los Dallas Cowboys, donde tuvo un regreso destacado en 2020 al disputar los 16 partidos de la temporada y registrar cinco capturas.

Smith disputó su último partido profesional en 2020. Aunque posteriormente firmó con los Seattle Seahawks, no volvió a jugar oficialmente tras nuevos problemas legales.

En 2023 anunció su retiro definitivo del futbol americano luego de cumplir una condena relacionada con un caso de conducción bajo los efectos del alcohol.

Tras alejarse de los emparrillados, comenzó a participar en proyectos de mentoría dirigidos a jóvenes atletas, compartiendo experiencias personales y promoviendo programas de apoyo para deportistas que enfrentaban situaciones similares a las que él vivió durante su carrera.

Legado de un talento que pudo ser histórico

Aldon Smith concluyó su trayectoria profesional con 52.5 capturas en 75 partidos, además de una selección al Pro Bowl, una designación All-Pro y una participación en el Super Bowl.

En el futbol americano universitario también dejó huella al ser elegido al primer equipo All-Big 12 y recibir el reconocimiento como Liniero Defensivo del Año de Missouri en 2010.

Su fallecimiento ha generado numerosas reacciones dentro de la comunidad deportiva, donde muchos recuerdan a un jugador cuyo potencial parecía destinado a marcar una época, pero cuya carrera quedó marcada por circunstancias que le impidieron alcanzar todo lo que prometía en sus primeros años dentro de la NFL.

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