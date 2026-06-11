Fallece Brito, histórico defensor campeón del mundo con Brasil

El futbol brasileño está de luto. Hércules Brito Ruas, recordado simplemente como Brito y uno de los defensores que integró la histórica selección de Brasil campeona del mundo en México 1970, falleció este jueves a los 86 años de edad debido a complicaciones derivadas de una neumonía.

El exfutbolista murió en un hospital de Río de Janeiro, donde permanecía internado desde hacía varios días. Su fallecimiento fue dado a conocer por familiares y posteriormente generó múltiples muestras de reconocimiento por parte de instituciones deportivas y clubes ligados a su trayectoria.

La noticia estuvo marcada por una coincidencia simbólica: Brito murió el mismo día en que comenzó la Copa Mundial 2026, más de cinco décadas después de haber alcanzado la gloria en el estadio Azteca como integrante de una de las selecciones más recordadas de todos los tiempos.

Un pilar de la legendaria selección brasileña

Brito formó la zaga central de la selección brasileña que conquistó el tricampeonato mundial en México 1970. Junto a Piazza, fue una de las piezas defensivas de un equipo que marcó una época y que aún hoy es considerado por muchos especialistas como uno de los mejores conjuntos en la historia del futbol.

Aquel combinado brasileño levantó el trofeo tras imponerse 4-1 a Italia en la final disputada en el estadio Azteca, una actuación que terminó por consolidar la leyenda de una generación encabezada por figuras como Pelé, Jairzinho, Tostão, Gérson, Rivellino y Carlos Alberto.

Además de su aporte defensivo, Brito fue reconocido durante aquel torneo por su extraordinaria condición física, al ser considerado uno de los jugadores mejor preparados de toda la competencia.

Antes de formar parte del histórico equipo campeón de 1970, Brito integró la selección brasileña que disputó la Copa del Mundo de Inglaterra 1966.

A lo largo de su trayectoria con la camiseta nacional disputó 60 partidos internacionales durante ocho años de actividad y también conquistó la Copa Roca de 1971, consolidándose como uno de los defensores más importantes de su generación.

Una carrera marcada por Vasco da Gama

Aunque defendió las camisetas de clubes importantes como Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo y Athletico Paranaense, gran parte de su legado quedó ligado al Vasco da Gama.

Con la escuadra carioca disputó alrededor de 405 partidos oficiales y permaneció durante una década, periodo en el que conquistó títulos como el Torneo Río-São Paulo de 1966, además de competencias internacionales que ayudaron a consolidar el prestigio de la institución.

Tras conocerse su fallecimiento, el club lo recordó como uno de los zagueros más importantes que han vestido la camiseta del Vasco y una figura fundamental en la historia de la institución.

El fallecimiento de Brito representa la despedida de otro de los protagonistas de la selección brasileña que dejó una huella imborrable en el futbol mundial.

Su nombre permanecerá ligado para siempre a la conquista de México 1970, un torneo que elevó a Brasil a la categoría de leyenda y que convirtió a Brito en parte fundamental de una de las páginas más brillantes del deporte internacional.

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