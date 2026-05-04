Fallece Eduardo Lamazón, periodista y comentarista de boxeo

El boxeo mexicano está de luto, pues la tarde de este lunes se confirmó el fallecimiento de Eduardo Lamazón a los 70 años.

La noticia fue dada a conocer por la televisora para la que trabajaba, acompañando el anuncio con un mensaje de condolencias hacia sus familiares y seres cercanos del comentarista.

"Las transmisiones no serán lo mismo sin el famoso 'Don Lama, Lama, Lamita', pero será cuestión nuestra recordarlo, respetarlo y despedirlo como lo merece una persona de su altura. Desde lo más profundo de nuestros corazones mandamos un abrazo grande a familia, amigos y gente cercana a don Eduardo Lamazón y deseamos pronta resignación", se puede leer en la nota informativa.

Lamazón era considerado una de las voces más emblemáticas en la narración y análisis del boxeo.

Durante su trabajo en la Televisora del Ajusco, Lamazón se convirtió en un referente para millones de aficionados a este deporte, en especial por su presencia constante en las funciones tradicionales de los sábados de box en México.

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