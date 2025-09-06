Cerrar X
AP_25249579593850_2bff289d6f
Deportes

Fallece Davey Johnson, gerente campeón con Mets

Davey Johnson, un segunda base All-Star que ganó la Serie Mundial dos veces con los Orioles de Baltimore como jugador falleció a los 82 años

  • 06
  • Septiembre
    2025

Davey Johnson, un segunda base All-Star que ganó la Serie Mundial dos veces con los Orioles de Baltimore como jugador y dirigió a los Mets de Nueva York al campeonato en 1986 como entrenador, ha fallecido. Tenía 82 años.

Jay Horwitz, representante de relaciones públicas de los Mets durante mucho tiempo, informó que la esposa de Johnson le informó sobre su muerte tras una larga enfermedad. Johnson estaba en un hospital en Sarasota, Florida, cuando falleció.

Como jugador, Johnson disputó 13 temporadas en las Grandes Ligas con Baltimore, Atlanta, Filadelfia y los Cachorros de Chicago desde 1965 hasta 1978, y ganó el Guante de Oro tres veces. Dirigió a los Mets, los Rojos de Cincinnati, los Dodgers de Los Ángeles y los Nacionales de Washington durante un período entre 1984 y 2013.

El exgerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, lo calificó como un día difícil.

"Davey era un buen hombre, un amigo cercano y un mentor. Un gerente de calibre de Salón de la Fama con una mente para el béisbol adelantada a su tiempo", escribió Rizzo en un mensaje de texto.

Darryl Strawberry, miembro de los Mets de 1986, resaltó a Johnson como un líder notable que transformó la franquicia en una organización ganadora.

Strawberry publicó una foto suya en Instagram junto a Johnson y Dwight “Doc” Gooden y agregó un texto: “Su capacidad para empoderar a los jugadores para que se expresen mientras mantenía un fuerte compromiso con la excelencia fue verdaderamente inspiradora. El legado de Davey quedará grabado para siempre en los corazones de los fanáticos y jugadores por igual. Mis más sinceras condolencias para Susan Johnson y toda la familia Johnson durante este momento difícil. Será extrañado pero recordado por su increíble impacto en el juego y en las vidas que toco”.

Ryan Zimmerman, quien jugó para Johnson con Washington de 2011 a 2013, dijo que Johnson era un ser humano aún mejor que un hombre de béisbol.

"Sabía cómo sacar lo mejor de todos, dentro y fuera del campo. Aprendí mucho de él, y mi carrera no habría sido la misma sin mis años con él. Estará profundamente extrañado por muchas personas", dijo Zimmerman en un mensaje de texto.

Johnson fue el gerente del año de la Liga Americana en 1997 cuando Baltimore ganó la división. También fue proclamado como el mánager del año de la Liga Nacional en 2012 cuando los Nacionales llegaron a los playoffs por primera vez desde el traslado desde Montreal.

"Davey fue un mánager de clase mundial. Siempre atesoraré los recuerdos que hicimos juntos con los Nacionales, y sé que su legado vivirá en las mentes y corazones de nuestros fanáticos y de aquellos en todo el béisbol", indicó el propietario Mark Lerner en un comunicado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25217150179198_436a8239b2
Alonso se acerca al récord de 251 home runs de Darryl Strawberry
ryne_sandberg_7a30ed493f
Fallece a los 65 años Ryne Sandberg, leyenda de los Chicago Cubs
angel_macias_2025_aa309681f7
Fallece a los 80 años Ángel Macías, leyenda del béisbol mexicano
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
Cinta_de_la_escena_del_crimen_7f485c3c03
Abandonan restos humanos en carretera del norte de Veracruz
aeh53_04b513efc8
Polonia desmantela laboratorio; detienen a mexicanos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
nl_presa_cerro_prieto_858e80375b
Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
publicidad
×