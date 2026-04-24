Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_22_39b57af3d6
Deportes

Fallece el ciclista Cristian Muñoz tras accidente en carrera

Por lo sucedido fue atendido en un centro médico local y luego trasladado para una segunda valoración, donde se le detectó una infección de difícil manejo.

  • 24
  • Abril
    2026

El ciclismo colombiano registró el fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz, de 30 años, integrante del equipo Nu Colombia, tras complicaciones médicas derivadas de un accidente sufrido en competencia en Francia.

El deceso ocurrió en la ciudad de Oviedo, España, a donde había sido trasladado para recibir atención especializada luego de que su estado de salud se agravara en los días posteriores al incidente.

¿Qué ocurrió durante el accidente en Francia?

El equipo informó que la caída se registró durante la disputa del Tour du Jura, en Francia, donde el ciclista sufrió una lesión inicial en la rodilla izquierda.

Tras el impacto, Muñoz fue atendido en un centro médico local, donde recibió tratamiento por la herida.

Sin embargo, al ser trasladado para una nueva valoración, se detectó una infección de difícil manejo que requirió atención especializada inmediata.

Complicaciones médicas tras la lesión

De acuerdo con el reporte oficial, la evolución clínica del deportista se complicó en las últimas horas, pese a los esfuerzos del personal médico que lo atendía en Oviedo.

Finalmente, el equipo confirmó que el ciclista falleció la mañana de este viernes, tras no superar las complicaciones derivadas del proceso infeccioso.

Trayectoria de Cristian Camilo Muñoz

Nacido el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada, Muñoz formaba parte del equipo Nu Colombia desde 2024 dentro de la categoría Continental.

Durante su carrera, logró victorias de etapa en competencias nacionales y fue reconocido como campeón de la montaña en el Clásico RCN, consolidando su perfil como escalador.

La escuadra destacó que quienes convivieron con él lo recuerdan como una persona cercana, solidaria y comprometida con el deporte, cualidades que marcaron su paso en el ciclismo profesional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

claudia_sheinbaum_988f25e268
Sheinbaum dará más información el lunes sobre operativo de la CIA
EH_UNA_FOTO_2026_04_25_T114148_197_7810e7464b
Agentes de EUA fallecidos en Chihuahua no tenían autorización
Yareli_Acevedo_84eb1ddc81
Yareli Acevedo gana plata en el Mundial de Ciclismo de Pista 2026
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_25_at_5_21_37_PM_b60733a5de
Homenajea afición felina a Gignac con mosaico
que_son_los_microsismos_esto_puedes_hacer_antes_durante_y_despues_de_uno_7ad0f780e9
Sismo de magnitud 5 'sacude' el sur de Perú; no reportan daños
claudia_sheinbaum_988f25e268
Sheinbaum dará más información el lunes sobre operativo de la CIA
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
Whats_App_Image_2026_04_24_at_2_55_59_PM_663390fc68
Feminicidio en restaurante de Reynosa; agresor es detenido
publicidad
×