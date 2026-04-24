Fallece el ciclista Cristian Muñoz tras accidente en carrera

El ciclismo colombiano registró el fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz, de 30 años, integrante del equipo Nu Colombia, tras complicaciones médicas derivadas de un accidente sufrido en competencia en Francia.

El deceso ocurrió en la ciudad de Oviedo, España, a donde había sido trasladado para recibir atención especializada luego de que su estado de salud se agravara en los días posteriores al incidente.

¿Qué ocurrió durante el accidente en Francia?

El equipo informó que la caída se registró durante la disputa del Tour du Jura, en Francia, donde el ciclista sufrió una lesión inicial en la rodilla izquierda.

Tras el impacto, Muñoz fue atendido en un centro médico local, donde recibió tratamiento por la herida.

Sin embargo, al ser trasladado para una nueva valoración, se detectó una infección de difícil manejo que requirió atención especializada inmediata.

Complicaciones médicas tras la lesión

De acuerdo con el reporte oficial, la evolución clínica del deportista se complicó en las últimas horas, pese a los esfuerzos del personal médico que lo atendía en Oviedo.

Finalmente, el equipo confirmó que el ciclista falleció la mañana de este viernes, tras no superar las complicaciones derivadas del proceso infeccioso.

Trayectoria de Cristian Camilo Muñoz

Nacido el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada, Muñoz formaba parte del equipo Nu Colombia desde 2024 dentro de la categoría Continental.

Durante su carrera, logró victorias de etapa en competencias nacionales y fue reconocido como campeón de la montaña en el Clásico RCN, consolidando su perfil como escalador.

La escuadra destacó que quienes convivieron con él lo recuerdan como una persona cercana, solidaria y comprometida con el deporte, cualidades que marcaron su paso en el ciclismo profesional.

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