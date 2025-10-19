Fallece exjugador de NFL, Doug Martin a los 36 años

De acuerdo con el TMZ, el ex corredor de los Tampa Bay Buccaneers, Doug Martin, perdió la vida a los 36 años de edad.

Aunque aún no se han revelado las causas de su deceso, algunas fuentes señalaron que se trata de un fatal accidente de motocicleta.

Ante este deceso, la NFL se pronunció al dar sus condolencias sobre el sensible fallecimiento.

The NFL family mourns the loss of Doug Martin.



We extend our deepest condolences to his family, friends and teammates. pic.twitter.com/wewX7soP6B — NFL (@NFL) October 19, 2025

Quienes también lamentaron su deceso, fue el equipo de Buccaneers, con quienes estuvo al menos seis temporadas para convertirse en un referente del equipo.

Rest in peace, Doug Martin ♥️ pic.twitter.com/G6UZrp46RG — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) October 19, 2025

