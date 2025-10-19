Cerrar X
Fallece exjugador de NFL, Doug Martin a los 36 años

Aunque se desconocen las causas, diversas fuentes especulan que el ex corredor perdió la vida a causa de un accidente vial

De acuerdo con el TMZ, el ex corredor de los Tampa Bay Buccaneers, Doug Martin, perdió la vida a los 36 años de edad. 

Aunque aún no se han revelado las causas de su deceso, algunas fuentes señalaron que se trata de un fatal accidente de motocicleta.

Ante este deceso, la NFL se pronunció al dar sus condolencias sobre el sensible fallecimiento.

Quienes también lamentaron su deceso, fue el equipo de Buccaneers, con quienes estuvo al menos seis temporadas para convertirse en un referente del equipo.


