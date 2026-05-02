Fallece persona tras explosión en Laguna de Sanchez
De manera preliminar, se informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas que originaron la explosión
- 02
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Mayo
2026
Una fuerte explosión en la comunidad de Laguna de Sánchez, en el municipio de Santiago, provocó la muerte de una persona y dejó a otra con lesiones de gravedad, movilizando a cuerpos de auxilio y seguridad.
Tras el reporte del siniestro, elementos de Protección Civil municipal activaron el protocolo de Respuesta Inmediata para atender la emergencia. En el lugar, paramédicos y rescatistas localizaron a un lesionado con quemaduras severas y daños en las vías respiratorias, lo que obligó a su traslado urgente en helicóptero a un hospital especializado.
Autoridades confirmaron que, a consecuencia de la explosión, una persona falleció en el sitio. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas.
La zona fue asegurada por corporaciones de auxilio, entre ellas Bomberos y personal de seguridad pública, quienes mantienen un operativo para resguardar a los habitantes y permitir el desarrollo de las labores periciales.
De manera preliminar, se informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas que originaron la explosión.
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