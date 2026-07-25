Pese a que personal de Protección Civil de Metrorrey y la Cruz Roja le realizaron maniobras de emergencia, no lograron salvarle la vida

Inicio / Nuevo León / Fallece menor salvadoreña en estación Hospital del Metro

Una niña de cuatro años murió en la estación del Metro Hospital, en la colonia Mitras Centro de Monterrey, tras sufrir una crisis convulsiva.



La pequeña, identificada como Ariana Mireya Vázquez y de origen salvadoreño, se encontraba con sus papás en el andén esperando un vagón.



Trascendió que durante la mañana, antes del incidente, comenzó a sentirse mal y fue llevada al hospital Tierra y Libertad, al norte de la ciudad.



Una fuente detalló que los padres de la menor declararon que la atención les fue negada en el nosocomio, por lo que tuvieron que retirarse.



Eran las 12:55 del mediodía cuando, ya en las instalaciones del Metro, la niña sufrió la crisis de convulsión que le provocó un paro cardiorrespiratorio.



Otros usuarios del transporte trataron de reanimarla, seguidos por personal de rescate de Metrorrey, de la Cruz Roja, y Protección Civil municipal.



Tras aproximadamente 20 minutos de labores la niña fue declarada sin signos vitales.



El episodio provocó que los ascensos y descensos fueron suspendidos por más tres horas en dirección a la estación Cuauhtémoc.



Para las 4:00 de la tarde la movilización continuaba en la zona, con los agentes de Fiscalía desplegándose para el levantamiento del cuerpo y las indagatorias iniciales.