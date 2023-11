Fallece Harald Hasselbach, dos veces campeón del Super Bowl

Los Broncos de Denver informaron sobre el fallecimiento de Harald Hasselbach, quien perdió su batalla, a los 56 años, contra el cáncer que recientemente le habían diagnosticado.

El veterano Bronco fue considerado un miembro clave para los campeonatos del Super Bowl consecutivos de Denver en las ediciones XXXII y XXXIII (1998-1999).

El liniero defensivo fue muy regular durante más de 131 partidos en las siete temporadas (1994-2000) que formó parte de la alineación "bronca".

El nacido en los Países Bajos, en 1967, dio inicio a su carrera cuando fue seleccionado por los Calgary Stampeders en el draft de la Liga Canadiense de Fútbol de 1989, con quienes pasaría cuatro temporadas antes de dar el salto a la National Football League (NFL) con los Broncos de Denver.

Durante su carrera en Denver, Hasselbach registró 154 tacleados, 17.5 capturas y cuatro balones sueltos forzados.

Hasselbach falleció a sus 56 años tras una detección de cáncer. Falleció en la comodidad de su hogar después de seis meses de lucha, reportó su familia.

We are deeply saddened by the passing of Harald Hasselbach (1994-00), a DE on our back-to-back Super Bowl teams who courageously fought a recent cancer diagnosis.



Our hearts go out to Harold’s wife, Aundrea, his four children & many loved ones.



