Fallece Holden Trent, portero del Philadelphia Union de la MLS

El portero suplente del Philadelphia Union de la MLS, Holden Trent falleció a los 25 años este sábado 26 de octubre, así lo informó el club en un comunicado.

El equipo no mencionó la causa de su fallecimiento, pero la familia del guardameta confirmó en su cuenta de Instagram que Trent había estado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital.

We are deeply saddened to share that Holden Trent has passed away at 25 years old. May he rest in peace. pic.twitter.com/97MItTiK7z

Trent, quien era originario de Greensboro, Carolina del Norte, fue elegido en la posición 28ª en el SuperDraft de la MLS en 2023, proveniente de la Universidad de High Point.

Aunque aún no había hecho su debut con el primer equipo, había hecho varias apariciones para el Philadelphia Union II esta temporada.

“La MLS se une al Union y a toda nuestra comunidad futbolística en el luto por el trágico fallecimiento del portero del Union, Holden Trent”, publicó la liga en X.

Major League Soccer joins the Philadelphia Union and our entire soccer community in mourning the tragic passing of Union goalkeeper Holden Trent.



A young goalkeeper with a bright future, Trent showcased determination and professionalism every day as he contributed to the… pic.twitter.com/AA9LKJDXUs