Eagles y Cowboys abrirán la temporada 2025 en la NFL

Los Philadelphia Eagles, campeones del Super Bowl LIX, abrirán la temporada 2025 de la NFL contra sus rivales de división, los Dallas Cowboys, este jueves 4 de septiembre en el Lincoln Financial Field.

Este enfrentamiento, anunciado este lunes por la NFL, promete ser un choque intenso entre dos equipos con una histórica rivalidad en la NFC Este.

🚨 EAGLES VS. COWBOYS TO KICK OFF THE 2025 SEASON 🚨#Kickoff2025 pic.twitter.com/PEHaVYvlxB