¡Confirmado! Así se jugará la Leagues Cup 2025

La Leagues Cup 2025 ya tiene fechas y formato definidos, la tercera edición consecutiva del torneo sancionado por Concacaf se disputará del 29 de julio al 31 de agosto, con la participación de 18 clubes de la LIGA MX y 18 equipos clasificados de la Major League Soccer (MLS).

Este año, la competencia contará con un nuevo sistema de juego, en el que se realizarán partidos interligas desde la Primera Fase hasta los Cuartos de Final. Además, seis clubes de la LIGA MX recibirán ventajas logísticas y jugarán en condiciones favorables durante el torneo.

La Primera Fase se jugará del 29 de julio al 7 de agosto e incluirá 54 partidos en nueve días de intensa actividad. El actual campeón, Columbus Crew, abrirá el torneo enfrentando a Toluca en Columbus, Ohio.

Otros duelos destacados de la jornada inaugural incluyen el debut de San Diego FC, con Hirving “Chucky” Lozano, contra Pachuca en California, y el estreno de James Rodríguez con Club León ante CF Montréal en Canadá.

Otros partidos clave en la Primera Fase incluyen:

62 games. At least 58 interleague battles between @MLS and @LigaBBVAMX💪 pic.twitter.com/f0yrwpA7F3