Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años

El ex beisbolista Jesús Montero, quien militó en los Yanquis de Nueva York y los Marineros de Seattle, falleció este domingo en Venezuela

  • 19
  • Octubre
    2025

El ex beisbolista Jesús Montero, quien militó en los Yanquis de Nueva York y los Marineros de Seattle, falleció este domingo en Venezuela, dos semanas después de sufrir un aparatoso accidente de tránsito.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) informó sobre el deceso a través de un comunicado publicado en su cuenta de X. “El beisbol venezolano despide con tristeza a Jesús Montero, quien dejó un legado de esfuerzo y pasión por el juego”, expresó la liga.

Montero, de 35 años, murió en la ciudad de Valencia, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas. El 4 de octubre, el ex receptor chocó su motocicleta contra una camioneta y fue trasladado a un hospital cercano. Su estado era crítico y no logró recuperarse de las heridas, especialmente en el tórax, que afectaron varios órganos.

La noticia generó conmoción en el país y múltiples muestras de pesar en redes sociales.

Montero fue considerado uno de los principales prospectos de los Yanquis y debutó en Grandes Ligas en 2011, disputando 18 partidos con el equipo del Bronx. Posteriormente, jugó 208 encuentros con los Marineros entre 2012 y 2015. Bateó para un promedio de .253, con 204 hits, 31 dobles, un triple, 28 jonrones, 73 carreras anotadas y 104 impulsadas.

En 2016, cuando estaba en ligas menores con los Azulejos de Toronto, fue suspendido 50 juegos tras dar positivo por dimetilbutilamina, un estimulante. Fue su segunda suspensión por dopaje, luego de haber estado involucrado en 2013 en el caso Biogenesis junto a otros jugadores.

En la liga invernal venezolana, Montero jugó seis temporadas con los Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia. Se retiró a los 31 años, en la campaña 2020-2021.


