Fallece Vincent Pastore, actor de 'Los Soprano', a los 80 años

Vincent Pastore, recordado por interpretar a 'Big Pussy' en 'Los Soprano', falleció a los 80 años tras una amplia trayectoria en cine y televisión

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El actor Vincent Pastore, ampliamente reconocido por dar vida a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la aclamada serie Los Soprano, falleció a los 80 años, de acuerdo con reportes difundidos por medios especializados.

Pastore se convirtió en una de las figuras más recordadas de la exitosa producción de HBO gracias a su interpretación de "Big Pussy", uno de los integrantes más cercanos al círculo de Tony Soprano, personaje interpretado por James Gandolfini.

Su papel marcó uno de los momentos más emblemáticos de la serie cuando, tras descubrirse que colaboraba con el FBI, su personaje fue asesinado por Tony Soprano, Silvio Dante y Paulie Gualtieri en el desenlace de la segunda temporada.

Una carrera ligada al cine de mafiosos

A lo largo de su trayectoria, Vincent Pastore participó en numerosas producciones de temática criminal. Entre sus trabajos más destacados figuran Goodfellas, Carlito's Way, Gotti y The Jerky Boys: The Movie, además de títulos como Shark Tale, Mickey Blue Eyes, Witness to the Mob, Revolver y Spinning Gold.

En televisión también acumuló una extensa lista de participaciones en series como Law & Order, New York Undercover, Bull, General Hospital y Pair of Kings, además de aparecer en diversos programas de entretenimiento y concursos.

Su legado fuera de la actuación

Además de su trabajo frente a las cámaras, Pastore condujo el programa radial The Wise Guy en SiriusXM, espacio en el que entrevistó a celebridades y a integrantes de la comunidad italoamericana.

El actor deja como sobreviviente a su hija, Renee, mientras seguidores y colegas recuerdan el legado que construyó durante décadas en la industria del entretenimiento.