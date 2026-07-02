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Fallece Moritz Borman, productor de la saga 'Terminator'

El productor alemán Moritz Borman, reconocido por películas como Terminator 3: La rebelión de las máquinas, falleció este miércoles en Múnich a los 71 años

Por Ángeles Núñez | 02 Julio 2026

El productor alemán Moritz Borman, reconocido por su trabajo en películas como Terminator 3: La rebelión de las máquinas, Terminator Salvation y por su colaboración con el director Oliver Stone, falleció este miércoles en Múnich a los 71 años.

La noticia fue confirmada por sus socios de producción de larga trayectoria, Eric Kopeloff y Philip Schulz-Deyle. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento.

Una trayectoria con más de 25 largometrajes

A lo largo de su carrera, Borman produjo más de 25 películas, abarcando géneros como el thriller político, las adaptaciones literarias y las grandes producciones de acción.

Su primer gran reconocimiento llegó con Bajo el volcán (1984), dirigida por John Huston y basada en la novela de Malcolm Lowry. La cinta obtuvo elogios de la crítica y consiguió una nominación al Premio Óscar para Albert Finney por su actuación, además de una candidatura por su banda sonora.

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También produjo El americano impasible (2002), adaptación de la novela de Graham Greene protagonizada por Michael Caine y Brendan Fraser. La película le valió a Caine una nominación al Óscar como Mejor Actor.

Colaborador frecuente de Oliver Stone

Entre sus trabajos junto a Oliver Stone destacan Alexander, World Trade Center, Savages, W. y Snowden, producciones que abordaron temas históricos, políticos y de actualidad.

Además, su filmografía incluye K-19: La viuda negra, protagonizada por Harrison Ford, Playmobil: La película, así como las producciones Terminator 3: La rebelión de las máquinas y Terminator Salvation.

La última película en la que participó como productor corresponde a un próximo drama legal dirigido por John Lee Hancock, con las actuaciones de Jonathan Bailey, Lakeith Stanfield y Laura Dern.

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En un comunicado, Eric Kopeloff y Philip Schulz-Deyle destacaron que Borman contribuyó a fortalecer el cine independiente al crear vínculos creativos y financieros entre Europa y Hollywood.

Sus socios señalaron que será recordado por su generosidad, optimismo, integridad y pasión por el cine, además de destacar que su legado permanecerá a través de las películas que produjo, los cineastas a los que inspiró y la influencia que dejó en la industria cinematográfica.

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