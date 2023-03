Fallece Just Fontaine, el máximo goleador en un Mundial

El francés Just Fontaine, máximo goleador en la fase final del Mundial de Suecia 1958, con 13 anotaciones, falleció este miércoles a los 89 años de edad.

Su antiguo club, el Reims, y la federación francesa anunciaron el deceso el miércoles.

El delantero tardó seis encuentros en alcanzar su gesta en Suecia, tras ser incluido a última hora en la selección francesa.

Une étoile du football français, un buteur hors pair, un Rémois légendaire

Antes de la Copa del Mundo, Fontaine, nacido en Marruecos de padre francés y madre española, era poco conocido fuera de la liga francesa. Sin embargo, atormentó a sus rivales con su velocidad y su remate final, jugando incluso con botas ajenas. Tuvo que pedir un par prestado después de estropear las suyas en un entrenamiento.

Fontaine marcó cuatro tantos en el partido por el tercer puesto contra Alemania Occidental, pero su cuenta pudo aumentar si se hubiese cobrado un penal.

Aparte de sus logros con la selección, Fontaine salió campeón de la liga francesa en cuatro ocasiones, la Copa de Francia y alcanzó la final de la Copa de Europa a lo largo de su trayectoria de clubes USM Casablanca, Niza y Reims.

Después de retirarse, Fontaine fue uno de los cofundadores del sindicato de futbolistas de Francia y fue su presidente durante varios años. También tuvo una breve etapa como técnico de la selección de Francia previo a ciclos con Luchon, Paris Saint-Germain, Tolosa y la selección de Marruecos.

Nuestros pensamientos para Just Fontaine. La leyenda del fútbol francés nos ha dejado. Un día triste para los amantes del Paris Saint-Germain, club al que llevó a la primera división hace 50 años.

La federación francesa informó que se realizarán homenajes a Fontaine en toda Francia este fin de semana. Se guardará un “minuto de homenaje” el miércoles previo a los partidos de la Copa de Francia en Tolosa, Marsella y Nantes.

En la actualidad, el máximo anotador del torneo recibe la Bota de Oro, pero Fontaine logró su récord cuando la FIFA no concedía este galardón.

“¿Batir mi récord? No creo que pueda hacerse nunca. La persona que quiera batirme tendrá una enorme tarea, ¿no? Tiene que marcar dos goles por partido en siete partidos', dijo Fontaine a The Associated Press en una entrevista en 2006.