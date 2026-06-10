FIA aprueba cambios técnicos para la F1 de 2027 y 2028

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció un conjunto de modificaciones que impactarán el Reglamento Técnico, Deportivo y Financiero de la Fórmula 1 durante las temporadas 2027 y 2028, en una medida diseñada para mejorar el rendimiento de los monoplazas y responder a las inquietudes planteadas por pilotos, equipos y fabricantes.

Los cambios fueron acordados tras conversaciones entre la FIA, Formula One Management (FOM), las escuderías y los proveedores de unidades de potencia, con el objetivo de perfeccionar el modelo que entró en vigor con la nueva generación de motores híbridos.

Más protagonismo para los motores de combustión

Uno de los ajustes más importantes contempla un incremento gradual de la potencia generada por los motores de combustión interna.

Actualmente, estas unidades desarrollan alrededor de 400 kilovatios (kW), pero la cifra aumentará a 420 kW en 2027 y alcanzará los 450 kW para la temporada 2028.

La decisión busca ofrecer un mejor equilibrio entre el rendimiento mecánico tradicional y la energía eléctrica producida por los sistemas híbridos, una cuestión que había generado críticas entre varios pilotos de la parrilla.

Menor dependencia de la energía eléctrica

La FIA también confirmó cambios en la distribución de potencia de los futuros monoplazas.

El concepto original para 2026 contemplaba una división prácticamente equilibrada entre la potencia del motor y la eléctrica.

Sin embargo, las nuevas reglas incrementarán el peso del motor de combustión dentro del rendimiento total del vehículo.

Según el organismo rector, la proporción pasará de un reparto cercano al 53 % para el motor y 47 % para la energía eléctrica a un esquema de 58 % frente a 42 % en 2027, llegando a 60 % y 40 % respectivamente en 2028.

Aumentará el flujo de combustible

Como parte de las modificaciones, los monoplazas podrán utilizar una mayor cantidad de combustible durante las competencias.

El flujo permitido aumentará un 5 % en 2027 y alcanzará un incremento del 13 % para la temporada 2028, una medida que permitirá aprovechar la mayor potencia de los motores y reducir algunas limitaciones observadas en los nuevos reglamentos.

La FIA considera que estos ajustes contribuirán a mejorar la competitividad sin afectar el espectáculo en pista.

Las modificaciones llegan después de que varios competidores expresaran su preocupación por ciertas características de los autos actuales, especialmente la necesidad de gestionar constantemente la batería durante las carreras.

Algunos pilotos señalaron que el excesivo protagonismo de la recuperación energética obligaba a reducir velocidad en determinados momentos para recargar sistemas eléctricos, afectando la experiencia de conducción y el espectáculo para los aficionados.

Incluso figuras como el tetracampeón mundial Max Verstappen manifestaron reservas respecto al rumbo técnico que estaba tomando la categoría.

Los cambios serán sometidos a votación

Aunque el acuerdo ya fue alcanzado entre las principales partes involucradas, las modificaciones deberán recibir la aprobación formal del Consejo Mundial del Deporte Motor.

La votación está prevista para el próximo 23 de junio en Macao, donde se espera que la propuesta sea ratificada para dar certidumbre a equipos y fabricantes que ya trabajan en el desarrollo de futuros monoplazas.

Más allá de los ajustes previstos para 2027 y 2028, la FIA también mantiene abierta la discusión sobre el futuro de las unidades de potencia en la próxima década.

El presidente del organismo, Mohammed Ben Sulayem, ha manifestado en distintas ocasiones su interés por recuperar motores V8 de gran cilindrada y sonido característico hacia 2030 o 2031, una propuesta que evocaría una de las épocas más recordadas de la Fórmula 1.

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