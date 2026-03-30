Accidente en Japón pone bajo revisión reglas de la Fórmula 1

El fuerte accidente del piloto británico Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón encendió las alarmas en la FIA, que anunció una revisión de las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 en medio de crecientes críticas por su impacto en la seguridad.

El organismo aprovechará la pausa del calendario, tras la cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudí, para realizar reuniones durante abril y evaluar posibles ajustes antes del Gran Premio de Miami.

El incidente ocurrió en la vuelta 22 en el circuito de Suzuka, cuando Bearman intentó adelantar al argentino Franco Colapinto.

Durante la maniobra, el piloto de Haas tuvo que esquivar una colisión, lo que provocó que su monoplaza impactara contra el muro con una fuerza de hasta 50 G. Aunque logró salir por su propio pie, lo hizo con visibles dificultades para caminar.

La FIA señaló que el accidente estuvo relacionado con las altas diferencias de velocidad generadas por el nuevo sistema de potencia eléctrica.

Regulaciones bajo la lupa

El reglamento 2026 introdujo cambios en la gestión energética de los monoplazas, permitiendo a los pilotos decidir cuándo almacenar y liberar energía para obtener mayor velocidad.

Sin embargo, este sistema ha generado diferencias de hasta 50 km/h entre autos, lo que aumenta el riesgo en maniobras de adelantamiento.

“Era cuestión de tiempo que ocurriera un accidente así”, advirtió el piloto español Carlos Sainz, quien pidió revisar la normativa antes de futuras carreras.

Otro de los problemas detectados es la falta de control total sobre el despliegue de energía, ya que parte del sistema depende de algoritmos.

Esto ha provocado adelantamientos involuntarios o difíciles de defender, generando situaciones de riesgo en pista.

El británico Lando Norris ha solicitado mayor control manual sobre la potencia, en medio del debate entre pilotos y equipos.

Futuro incierto para Verstappen

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen ha sido uno de los críticos más duros del nuevo reglamento.

Tras la carrera en Japón, el neerlandés reconoció que incluso contempla la posibilidad de retirarse al final de la temporada debido a su frustración con los monoplazas actuales.

Sus declaraciones contrastan con la postura de otros pilotos como Lewis Hamilton, quien ha respaldado el nuevo enfoque técnico.

En lo deportivo, la temporada 2026 ha comenzado con dominio de Mercedes, con actuaciones destacadas del joven Kimi Antonelli y su compañero George Russell.

Equipos como McLaren y Ferrari han mostrado competitividad, aunque sin romper el dominio inicial.

La FIA confirmó que pilotos, equipos, fabricantes y la FOM participarán en las reuniones para evaluar el reglamento.

El objetivo será encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica, seguridad y competitividad, en una temporada que ya enfrenta cuestionamientos importantes.

El accidente de Bearman se convierte así en un punto de inflexión para la Fórmula 1, que deberá decidir si ajusta su rumbo antes de que los riesgos en pista vuelvan a materializarse.

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