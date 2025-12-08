FIFA aplicará pausas de hidratación en todos los juegos del 2026

La FIFA anunció que el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, incorporará pausas de hidratación de tres minutos, a mitad de cada tiempo, en todos los encuentros del torneo.

La medida se aplicará sin importar el clima, la temperatura o el tipo de estadio. Los árbitros detendrán el juego después del minuto 22 de cada periodo para permitir que los futbolistas beban agua, explicó Manolo Zubiria, director del torneo.

“Será exactamente de tres minutos. Si el partido se interrumpe antes por una lesión, se coordinará con el árbitro”, añadió.

Un procedimiento simplificado para estandarizar condiciones

La FIFA subrayó que estas pausas buscan asegurar igualdad para todas las selecciones, eliminando variables climáticas o logísticas entre sedes.

La orden de detener el juego provendrá directamente de los árbitros, bajo un protocolo ya establecido.

Tres ceremonias inaugurales en tres países

El organismo también confirmó que el Mundial tendrá tres ceremonias inaugurales:

Ciudad de México, el jueves 11 de junio, antes del partido México vs. Sudáfrica.

Toronto, el viernes 12, previo al duelo Canadá vs. Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales.

Los Ángeles, también el viernes 12, antes del encuentro Estados Unidos vs. Paraguay.

Es la primera vez que un Mundial iniciará con múltiples ceremonias oficiales en sus diferentes sedes anfitrionas.

Un medio tiempo histórico en la final

Para la final del 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, la FIFA prepara un espectáculo especial durante el descanso, algo inédito en la historia del torneo, además de la tradicional ceremonia de clausura.

