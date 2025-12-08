Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
calor_extremo_2053869_43f23146bc
Deportes

FIFA aplicará pausas de hidratación en todos los juegos del 2026

El Mundial 2026 tendrá pausas obligatorias de hidratación y tres ceremonias inaugurales; la final incluirá un espectáculo especial en el medio tiempo

  • 08
  • Diciembre
    2025

La FIFA anunció que el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, incorporará pausas de hidratación de tres minutos, a mitad de cada tiempo, en todos los encuentros del torneo.

La medida se aplicará sin importar el clima, la temperatura o el tipo de estadio. Los árbitros detendrán el juego después del minuto 22 de cada periodo para permitir que los futbolistas beban agua, explicó Manolo Zubiria, director del torneo.

“Será exactamente de tres minutos. Si el partido se interrumpe antes por una lesión, se coordinará con el árbitro”, añadió.

image-257.png

Un procedimiento simplificado para estandarizar condiciones

La FIFA subrayó que estas pausas buscan asegurar igualdad para todas las selecciones, eliminando variables climáticas o logísticas entre sedes.

La orden de detener el juego provendrá directamente de los árbitros, bajo un protocolo ya establecido.

Tres ceremonias inaugurales en tres países

El organismo también confirmó que el Mundial tendrá tres ceremonias inaugurales:

Ciudad de México, el jueves 11 de junio, antes del partido México vs. Sudáfrica.

Toronto, el viernes 12, previo al duelo Canadá vs. Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales.

Los Ángeles, también el viernes 12, antes del encuentro Estados Unidos vs. Paraguay.

Es la primera vez que un Mundial iniciará con múltiples ceremonias oficiales en sus diferentes sedes anfitrionas.

EH UNA FOTO - 2025-12-08T100033.163.jpg

Un medio tiempo histórico en la final

Para la final del 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, la FIFA prepara un espectáculo especial durante el descanso, algo inédito en la historia del torneo, además de la tradicional ceremonia de clausura.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mundial_cdmx_3f79f37ea1
Mundial dejaría derrama de más de $65,000 millones de pesos
Whats_App_Image_2025_12_09_at_1_06_05_AM_f8bd3e0f9f
‘Freno’ automotriz en México: producción y exportación caen
G7r5_r6_WQAA_Zz_DE_9aaf713aac
Sheinbaum se reúne con José Medina Mora, nuevo titular del CCE
publicidad

Últimas Noticias

warner_1db97deef1
Venta de Warner: Paramount y Netflix se enfrentan por su dominio
mundial_cdmx_3f79f37ea1
Mundial dejaría derrama de más de $65,000 millones de pesos
Whats_App_Image_2025_12_09_at_1_00_07_AM_25468d7931
Empleo en México bate récord con 22.8 millones afiliados al IMSS
publicidad

Más Vistas

escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
publicidad
×