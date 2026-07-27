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Gana Sidny Lopes Cabral el mejor gol del Mundial FIFA 2026™
La anotación llegó durante el partido de dieciseisavos con un disparo de larga distancia, para empatar 2-2 a Argentina en el tiempo extra
Por Emiliano Gutiérrez | 27 Julio 2026
Sidny Lopes Cabral volvió a hacer historia para Cabo Verde.
Este martes la FIFA confirmó que el tanto del atacante africano fue elegido por la afición como el mejor gol del Mundial 2026, un reconocimiento que premia una de las anotaciones más espectaculares del torneo.
El disparo con efecto de Lopes Cabral, que terminó en el ángulo superior de la portería de Argentina, fue uno de los momentos más recordados de la Copa del Mundo y ayudó a consolidar el histórico debut de Cabo Verde en la competencia.
Así fue el mejor gol del Mundial 2026
La anotación llegó durante el partido de dieciseisavos de final disputado en Miami Gardens. Con un disparo de larga distancia, Lopes Cabral igualó el marcador 2-2 frente a la entonces campeona defensora Argentina en el tiempo extra, llevando el encuentro a un cierre dramático.
Aunque Cabo Verde terminó eliminado con una derrota por 3-2, el gol quedó como uno de los grandes momentos del torneo y ahora recibió el reconocimiento oficial tras la votación de los aficionados.
La FIFA incluyó 12 anotaciones en la lista final para elegir el mejor gol del Mundial. El tanto del delantero caboverdiano superó al globo de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán ante Congo, y al potente disparo del haitiano Wilson Isidor frente a Marruecos.
Una celebración que también quedó para la historia
Además del gol, la celebración de Lopes Cabral fue una de las imágenes más emotivas del campeonato. El futbolista se soltó de sus compañeros, subió a la tribuna para abrazar a su novia y buscó a su madre entre los aficionados.
"Antes del partido, le había dicho a mi mamá y a mi novia que, si marcaba, correría hacia ellas. Cuando llegué, vi a mi mamá llorando. Ni siquiera se había dado cuenta de que yo estaba justo ahí. Todos estaban ocupados atendiéndola porque se había desmayado cuando marqué", relató Lopes Cabral.