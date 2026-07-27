Se retira árbitro esloveno tras dirigir Final del Mundial 2026™

Slavko Vincic, árbitro esloveno que dirigió la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina, anunció su retiro profesional a los 46 años.

El árbitro esloveno Slavko Vincic puso punto final a su carrera profesional apenas una semana después de haber dirigido la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina, disputada el pasado 19 de julio.

La noticia fue confirmada este lunes por la Federación Eslovena de Futbol (NZS), que destacó la trayectoria del silbante de 46 años, considerado una de las figuras más reconocidas del arbitraje internacional en los últimos años.

La retirada de Vincic llega en el momento más importante de su carrera. Haber sido designado para la final del Mundial representó el máximo reconocimiento para un árbitro, después de más de una década participando en torneos y partidos de alto nivel.

"Una semana después de la final de la Copa del Mundo en EUA, Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte", señaló la Federación Eslovena en un comunicado.

El organismo destacó que dirigir el partido por el título mundial consolidó al colegiado como uno de los árbitros más importantes de su generación.

Reconocido como el mejor árbitro del Mundial

La temporada de despedida de Vincic también estuvo acompañada por diversos reconocimientos internacionales.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) lo distinguió como el mejor árbitro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al valorar su desempeño durante el torneo y su capacidad para mantener el control disciplinario en los encuentros más exigentes.

Además, recibió en Italia el prestigioso premio "Giulio Campanati", uno de los reconocimientos más importantes dentro del arbitraje internacional.

Más de una década en partidos de élite

Vincic comenzó a dirigir encuentros internacionales en 2010 y con el paso de los años fue acumulando designaciones en los escenarios más importantes del futbol mundial.

Entre los momentos más destacados de su carrera aparece la final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers de Glasgow.

Dos años después fue elegido para dirigir la final de la UEFA Champions League 2024, en la que Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund para conquistar una nueva corona continental.

Ese mismo año, la IFFHS lo ubicó como el segundo mejor árbitro del mundo, reconocimiento que confirmó su presencia constante entre la élite del arbitraje internacional.