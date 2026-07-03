FIFA designa árbitro iraní-australiano para México vs Inglaterra

La FIFA confirmó que Alireza Faghani será el árbitro central del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA confirmó este viernes la designación arbitral para el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El encargado de impartir justicia será el iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani, uno de los árbitros con mayor experiencia del torneo.

El encuentro se disputará este domingo en el Estadio Ciudad de México, donde el ganador avanzará a los cuartos de final para enfrentarse al vencedor del duelo entre Brasil y Noruega.

Faghani estará acompañado por los asistentes australianos George Lakrindis y Andrew Lindsay. El cuarto árbitro será el marroquí Jalal Jayed, mientras que Zakaria Brinsi, también de Marruecos, fungirá como árbitro de reserva.

La designación coloca al experimentado silbante al frente de uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final, en un partido que enfrentará a dos selecciones invictas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Un viejo conocido para la Selección Mexicana

Alireza Faghani ya sabe lo que es dirigir un partido histórico del Tricolor. Fue el árbitro central en la victoria de México por 1-0 sobre Alemania durante la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, uno de los triunfos más importantes en la historia de la selección mexicana.

Con 48 años y más de 500 encuentros dirigidos a nivel profesional, el silbante es además el árbitro de mayor edad que continúa activo en esta edición del torneo.

Su trayectoria incluye participaciones en las Copas del Mundo de 2018 y 2022, además de una destacada actuación en el Mundial de Clubes 2025, donde dirigió cinco encuentros, incluida la final entre Chelsea y Paris Saint-Germain.

También tiene antecedentes con Inglaterra

El árbitro también ha dirigido a Inglaterra en una Copa del Mundo. Fue el encargado del partido por el tercer lugar del Mundial de Rusia 2018, en el que Bélgica derrotó 2-0 al conjunto inglés con goles de Thomas Meunier y Eden Hazard.

Ahora volverá a cruzarse en el camino de los británicos, esta vez en un compromiso de eliminación directa frente a México.

Brasil y Noruega también tienen árbitro

Por otra parte, la FIFA también confirmó la designación arbitral para el duelo entre Brasil y Noruega, que se disputará el mismo domingo en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

La terna será encabezada por el estadounidense Ismail Elfath, acompañado por Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes.

El hondureño Said Martínez fungirá como cuarto árbitro y su compatriota Walter López será el árbitro de reserva.

Los vencedores de ambos encuentros se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.