España golea a Austria y avanza a octavos del Mundial FIFA™

España confirmó su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras imponerse con autoridad 3-0 a Austria

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La Selección de España aseguró su lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de vencer con autoridad 3-0 a Austria en un partido que dominó de principio a fin y en el que mostró su mejor versión ofensiva.

El conjunto español tomó el control desde los primeros minutos y encontró la recompensa antes del descanso gracias a la contundencia de Mikel Oyarzabal, quien encaminó la clasificación con un doblete.

Oyarzabal resolvió el partido en tres minutos

Al minuto 36, una combinación en el último tercio dejó a Mikel Oyarzabal dentro del área, donde definió con tranquilidad para abrir el marcador y darle justicia al dominio de la Roja.

Lejos de conformarse, la Roja volvió a golpear apenas tres minutos después. Al 39', nuevamente Oyarzabal se hizo presente para firmar su segundo tanto de la tarde y ampliar la ventaja antes del descanso.

Con el 2-0, el equipo español manejó el encuentro con tranquilidad y dejó sin capacidad de reacción a Austria.

Pedro Porro selló la goleada

En la segunda mitad, un centro preciso encontró a Pedro Porro, quien apareció dentro del área para rematar de cabeza y colocar el 2-0 que prácticamente sentenció el encuentro.

Con Austria volcada al frente en busca de descontar, España aprovechó los espacios que dejó su rival.

En una nueva jugada colectiva, Mikel Oyarzabal volvió a aparecer dentro del área y definió con calidad para firmar su segundo gol de la tarde y el definitivo 3-0.

El atacante español cerró una actuación sobresaliente y se convirtió en la figura del encuentro que confirmó el despertar de la selección española en la fase de eliminación directa.

Ahora, la selección de Luis de la Fuente espera al ganador de la llave entre Portugal y Croacia para disputar los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con la confianza renovada tras firmar su actuación más convincente del torneo.