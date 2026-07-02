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España golea a Austria y avanza a octavos del Mundial FIFA™

España confirmó su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras imponerse con autoridad 3-0 a Austria

Por Emmanuel Escamilla | 02 Julio 2026

La Selección de España aseguró su lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de vencer con autoridad 3-0 a Austria en un partido que dominó de principio a fin y en el que mostró su mejor versión ofensiva.

El conjunto español tomó el control desde los primeros minutos y encontró la recompensa antes del descanso gracias a la contundencia de Mikel Oyarzabal, quien encaminó la clasificación con un doblete.

Oyarzabal resolvió el partido en tres minutos

Al minuto 36, una combinación en el último tercio dejó a Mikel Oyarzabal dentro del área, donde definió con tranquilidad para abrir el marcador y darle justicia al dominio de la Roja.

Lejos de conformarse, la Roja volvió a golpear apenas tres minutos después. Al 39', nuevamente Oyarzabal se hizo presente para firmar su segundo tanto de la tarde y ampliar la ventaja antes del descanso.

Con el 2-0, el equipo español manejó el encuentro con tranquilidad y dejó sin capacidad de reacción a Austria.

gol-españa.jpg

Pedro Porro selló la goleada

En la segunda mitad, un centro preciso encontró a Pedro Porro, quien apareció dentro del área para rematar de cabeza y colocar el 2-0 que prácticamente sentenció el encuentro.

Con Austria volcada al frente en busca de descontar, España aprovechó los espacios que dejó su rival.

En una nueva jugada colectiva, Mikel Oyarzabal volvió a aparecer dentro del área y definió con calidad para firmar su segundo gol de la tarde y el definitivo 3-0.

El atacante español cerró una actuación sobresaliente y se convirtió en la figura del encuentro que confirmó el despertar de la selección española en la fase de eliminación directa.

segundo-gol-españa.jpg

Ahora, la selección de Luis de la Fuente espera al ganador de la llave entre Portugal y Croacia para disputar los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con la confianza renovada tras firmar su actuación más convincente del torneo.

Foto: AP

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