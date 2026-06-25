FIFA elige a Azerbaiyán para albergar Mundial Sub-15

Azerbaiyán será la sede de la primera edición del Mundial y Festival Sub-15, que reunirá a selecciones masculinas del 22 al 31 de octubre de 2025

La FIFA dio un nuevo paso en su estrategia de desarrollo del futbol juvenil al designar a Azerbaiyán como sede de la primera edición del Mundial y Festival Sub-15, torneo que se disputará del 22 al 31 de octubre del presente año y que reunirá a selecciones nacionales masculinas de distintas partes del mundo.

La decisión fue aprobada por el Consejo de la FIFA, que destacó las condiciones deportivas, logísticas y organizativas del país europeo para recibir a miles de jóvenes futbolistas, entrenadores y miembros de las delegaciones participantes en una sede centralizada.

De acuerdo con la FIFA, la elección de Azerbaiyán se realizó tras una evaluación técnica en la que se analizaron aspectos como infraestructura deportiva, capacidad hotelera, logística de transporte y condiciones para el desarrollo de una competencia internacional de gran escala.

El organismo rector del futbol mundial señaló que el país cuenta con instalaciones de primer nivel y la capacidad necesaria para albergar simultáneamente a las selecciones participantes y a los equipos de apoyo que acompañarán el torneo.

La designación también refuerza el papel que Azerbaiyán ha adquirido dentro de la organización de eventos internacionales, ya que previamente fue confirmado como uno de los anfitriones de la Copa Mundial Sub-20 de 2027.

La rama femenil se incorporará en 2027

La FIFA informó que este nuevo proyecto tendrá una expansión gradual.

La segunda edición, programada para 2027, incluirá selecciones femeninas, mientras que a partir de 2028 las federaciones afiliadas podrán competir en dos torneos independientes, uno masculino y otro femenino.

Con ello, el organismo busca fortalecer el desarrollo de talentos desde edades tempranas y ampliar la participación internacional en categorías juveniles.

También aprueban la Copa ASEAN

Durante la misma reunión, el Consejo de la FIFA aprobó el reglamento de la nueva Copa ASEAN, competencia que reunirá a las selecciones nacionales del sudeste asiático.

La edición inaugural se disputará durante la ventana internacional de septiembre y octubre de este año, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la competitividad del futbol en esa región del continente asiático.

Nepal, suspendido por injerencia de terceros

En otro de los acuerdos tomados por el Bureau del Consejo de la FIFA, la Federación Nepalí de Futbol fue suspendida con efecto inmediato.

La sanción se aplicó por una presunta violación grave de los Estatutos de la FIFA, luego de que el organismo detectara una injerencia de terceros en la administración de la federación.

Dicha suspensión se fundamenta en el artículo 14 de los estatutos y permanecerá vigente hasta que se cumplan las condiciones exigidas por la FIFA para restablecer la normalidad institucional en el futbol nepalí.