FIFA y Arabia Saudita invertirán US$1,000 millones en estadios

La FIFA y el Fondo Saudí para el Desarrollo (FSD) aprobaron un nuevo programa financiero que permitirá prestar hasta $1,000 millones de dólares a países en desarrollo para construir, modernizar y equipar estadios deportivos, así como infraestructura básica asociada.

El acuerdo, formalizado mediante un memorando conjunto, busca reducir las brechas en instalaciones deportivas entre las 211 federaciones miembro de la FIFA y facilitar que más naciones puedan albergar torneos internacionales o impulsar ligas locales competitivas.

Préstamos en condiciones favorables para países en desarrollo

El plan establece que los recursos serán otorgados mediante créditos preferenciales, diseñados para que gobiernos y federaciones puedan acceder a infraestructura de nivel internacional sin comprometer su estabilidad financiera.

La FIFA explicó que este proyecto se alinea con su misión de expandir el desarrollo del fútbol a escala global, especialmente en regiones donde los estadios no cumplen con los estándares mínimos para competencias oficiales.

FIFA and @SaudiFund_Dev join forces to provide financial support for sports infrastructure in developing nations 🤝 — FIFA (@FIFAcom) November 24, 2025

Cabe señalar que la iniciativa no solo está orientada al alto rendimiento deportivo. El objetivo también es que las nuevas instalaciones se conviertan en espacios de convivencia, educación y actividad comunitaria, que fortalezcan tejido social y generen oportunidades económicas.

De acuerdo con la FIFA, la economía deportiva representa alrededor del 2% del PIB mundial, por lo que impulsar infraestructura moderna puede generar miles de empleos directos e indirectos en los países beneficiarios.

“Un paso clave para un fútbol realmente global”: Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró el acuerdo al considerarlo un “paso clave” para que todas las federaciones miembro cuenten con escenarios adecuados para competir.

“Muchas federaciones necesitan apoyo adicional. Este programa nos acerca a un fútbol verdaderamente global”, señaló.

Arabia Saudita refuerza su papel en la inversión deportiva

Desde Arabia Saudita, el director del FSD, sultán bin Abdulrahman Al-Marshad, subrayó que el deporte funciona como un catalizador social.

“Esta financiación ayudará a los países a construir la infraestructura necesaria para fortalecer a las nuevas generaciones”, afirmó.

