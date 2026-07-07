Claus arbitró la victoria 4-0 de España sobre Arabia Saudita en la fase de grupos y se dirigió al triunfo 2-0 de Estados Unidos sobre Bosnia

Inicio / Deportes / FIFA respalda al árbitro Raphael Claus por expulsar a Balogun

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) defendió la reputación del árbitro Raphael Claus ante los comentarios emitidos por el presidente Donald Trump sobre su desempeño al expulsar al delantero estadounidense Folarin Balogun en el encuentro contra Bosnia-Herzegovina.

En respuesta, la FIFA elogió a Claus a través de un comunicado publicado antes de la derrota 4-1 de Estados Unidos que envió a Bélgica a los cuartos de final.

“A lo largo de su carrera, ha demostrado de manera constante los más altos estándares de profesionalismo e integridad”.

Calificó al árbitro brasileño como “uno de los principales árbitros profesionales del mundo y un miembro valioso” de su equipo de oficiales de partido del Mundial, a pesar de que este es apenas su segundo torneo.

Sin embargo, la Federación no emitió ningún comunicado similar de respaldo público al árbitro somalí Omar Artan, a quien las autoridades de Estados Unidos le negaron la entrada al país el mes pasado antes del torneo.

Al igual que Artan, Claus arbitró la final de una competición de primer nivel en su continente de origen antes de ser elegido entre los 52 árbitros para este magno evento deportivo.

Claus arbitró la victoria 4-0 de España sobre Arabia Saudita en la fase de grupos y se dirigió al triunfo 2-0 de Estados Unidos sobre Bosnia en la ronda de 32. Balogun fue el primer jugador al que Claus expulsó en cuatro partidos mundialistas a lo largo de su carrera.

Por su parte, el jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, respaldó su desempeño con base en su trayectoria.

“Es un árbitro experimentado y muy respetado, y mantenemos plena confianza en él como un oficial de partido de confianza”

Los comentarios de Trump podrían haber estado vinculados a una investigación por amaño de partidos realizada por el Senado de Brasil en 2024.