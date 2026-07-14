FIFA designa árbitro estadounidense para Argentina vs Inglaterra

La FIFA confirmó al estadounidense Ismail Elfath como árbitro central para la Semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina e Inglaterra

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como árbitro central para el partido entre Argentina e Inglaterra, correspondiente a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputará este miércoles 15 de julio a las 13:00 horas en Atlanta.

El encuentro definirá al segundo finalista del torneo y enfrentará a dos selecciones históricas que buscan dar un paso más hacia el título mundial.

Un árbitro con experiencia mundialista

Elfath, de 44 años y nacido en Casablanca, Marruecos, estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como árbitros asistentes.

La FIFA también informó que el italiano Maurizio Mariani fungirá como cuarto árbitro, mientras que su compatriota Daniele Bindoni será el asistente suplente. Hasta el momento no se han dado a conocer los oficiales que estarán a cargo del VAR.

El silbante emigró a Estados Unidos a los 18 años y forma parte del panel internacional de la FIFA desde 2016.

Durante la actual Copa Mundial de la FIFA 2026™, Elfath ha dirigido tres encuentros.

Su primera aparición fue en el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón durante la fase de grupos. Posteriormente estuvo al frente del triunfo de España por 1-0 sobre Uruguay, partido en el que expulsó al uruguayo Agustín Canobbio tras una fuerte entrada.

También arbitró el duelo de Octavos de Final entre Brasil y Noruega, que terminó con victoria noruega por 2-1 y significó la eliminación de la selección brasileña.

En ese encuentro señaló dos penales a favor de Brasil, uno de ellos tras revisión del VAR.

Aunque nunca ha dirigido un partido oficial de Inglaterra, sí tiene antecedentes con selecciones argentinas.

Arbitró el empate sin goles entre Argentina y Colombia en un amistoso disputado en 2018, además de la igualdad 1-1 entre Argentina y España en los Juegos Olímpicos de Tokio y la victoria Albiceleste 2-0 sobre Portugal en el Mundial Sub-20 de 2019.

Además, conoce bien a Lionel Messi tras dirigir en varias ocasiones encuentros del Inter Miami, incluida la final de la Leagues Cup 2023, que el conjunto estadounidense ganó ante Nashville en una definición por penales.

También estuvo en la Final de Qatar 2022

Dentro de su trayectoria reciente destaca su participación como cuarto árbitro en la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ entre Argentina y Francia.

Asimismo, fue el encargado de impartir justicia en la final de la Copa Intercontinental 2025, en la que el Paris Saint-Germain derrotó al Flamengo desde el punto penal.