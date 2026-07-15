La Semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina e Inglaterra fue catalogada como un partido de alto riesgo por las autoridades estadounidenses

Inicio / Deportes / FIFA y FBI refuerzan seguridad para Argentina vs Inglaterra

La esperada Semifinal entre Argentina e Inglaterra de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estará rodeada por uno de los operativos de seguridad más importantes del torneo.

Las autoridades estadounidenses, en coordinación con la FIFA, clasificaron el encuentro como de alto riesgo debido al historial de enfrentamientos entre aficionados de ambos países y a la gran expectativa que genera uno de los duelos más emblemáticos del futbol internacional.

El partido se disputará este miércoles en Atlanta, donde se definirá al rival de España en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El antecedente de 1986 sigue presente

Durante el Mundial de México 1986, previo al histórico enfrentamiento entre ambas selecciones en los Cuartos de Final, se registraron disturbios protagonizados por hooligans ingleses y barristas argentinos en distintos puntos de la Ciudad de México.

Aquellos incidentes dejaron personas lesionadas, detenidos y un ambiente de alta tensión alimentado también por las heridas aún recientes de la Guerra de las Malvinas, conflicto armado que enfrentó a Argentina y Reino Unido apenas cuatro años antes.

Cuatro décadas después, las autoridades buscan evitar cualquier escenario similar.

Más de 1,600 agentes vigilarán Atlanta

Tras una reunión realizada en el Centro Internacional de Cooperación Policial de Leesburg, Virginia, en la que participaron representantes de la FIFA, el FBI y autoridades de seguridad, se determinó reforzar el dispositivo de vigilancia alrededor del Atlanta Stadium.

El operativo contará con 1,600 agentes desplegados en las inmediaciones del inmueble, las principales avenidas de acceso y la zona del Fan Festival instalada a unos 500 metros del estadio.

Las autoridades esperan una importante concentración de aficionados durante toda la jornada, por lo que la vigilancia se mantendrá antes, durante y después del encuentro.

Separarán a las aficiones

Como parte de las medidas preventivas, los organizadores establecieron accesos diferenciados para ambas hinchadas.

Los aficionados argentinos deberán ingresar por la Puerta 4 del estadio, mientras que los seguidores ingleses utilizarán la Puerta 3.

El objetivo es reducir al máximo el contacto entre grupos rivales y evitar posibles confrontaciones en los accesos al inmueble.

Además, la organización confirmó que no estará permitido ingresar mantas, carteles o cualquier material con mensajes considerados provocativos o que puedan generar conflictos entre las aficiones.

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, explicó que representantes de su país participaron en las reuniones de coordinación, aunque aclaró que la planificación y ejecución del operativo corresponde exclusivamente a las autoridades estadounidenses.

"Ningún país tiene injerencia en la planificación del operativo, simplemente la posibilidad de hacer recomendaciones", señaló la funcionaria.

Con el boleto a la final en juego y el antecedente histórico que rodea este enfrentamiento, Atlanta se prepara para recibir uno de los partidos más sensibles y vigilados de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™.