España cita a Francia en Semifinales del Mundial FIFA 2026™

España se convirtió en semifinalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras derrotar 2-1 a Bélgica en un partido que se definió en los minutos finales

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España dio un paso más en su camino dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al derrotar 2-1 a Bélgica en un intenso duelo de Cuartos de Final que se resolvió en los minutos finales gracias a un gol de Mikel Merino.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente encontró recompensa a su dominio en la primera mitad cuando Fabián Ruiz Peña apareció al minuto 30 para adelantar a La Roja y poner justicia en el marcador.

Fabián Ruiz abrió el camino

España tomó la iniciativa desde los primeros minutos. Con mayor posesión de balón y circulación constante en el mediocampo, el conjunto ibérico fue inclinando el campo a su favor.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 30. Fabián Ruiz Peña apareció dentro del área para definir una jugada colectiva y colocar el 1-0 que reflejaba lo ocurrido sobre el terreno de juego.

El gol dio tranquilidad momentánea a los españoles, que parecían tener controlado el encuentro.

Bélgica reaccionó antes del descanso

Cuando España buscaba ampliar la ventaja, Bélgica encontró una respuesta inmediata.

Al minuto 41, Charles De Ketelaere aprovechó un espacio en la defensa española para vencer al arquero y marcar el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

La anotación cambió el panorama del partido y devolvió la confianza a los belgas, que comenzaron a competir de igual a igual durante varios pasajes del encuentro.

La parte complementaria se convirtió en una batalla táctica. España mantuvo la posesión y generó las opciones más claras, mientras Bélgica apostó por transiciones rápidas para sorprender.

Los minutos avanzaban y la sensación de que el duelo se definiría en tiempos extra comenzaba a crecer.

La defensa belga resistía cada intento español y el reloj se convertía en un enemigo para La Roja, que buscaba evitar una prórroga desgastante en plena recta final del torneo.

Merino apareció cuando más lo necesitaban

La resistencia belga finalmente se rompió al minuto 88.

Mikel Merino encontró espacio en los metros finales y definió con precisión para colocar el 2-1 definitivo. El mediocampista se convirtió en el héroe de la noche al marcar el gol que aseguró la clasificación española a semifinales.

Tras la anotación, Bélgica intentó reaccionar en los últimos instantes, pero España logró administrar la ventaja y selló su boleto a la siguiente ronda.

Francia será el siguiente desafío

Con el triunfo, España avanzó a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora tendrá una prueba de máximo nivel frente a Francia.

El partido se disputará el martes 14 de julio en punto de las 13:00 horas y definirá a uno de los finalistas del torneo.

Cabe señalar que la selección francesa llega fortalecida tras eliminar a Marruecos, mientras que España arriba impulsada por una victoria dramática que confirmó su capacidad para resolver encuentros de alta presión.