Final Argentina vs. España bate récords de audiencia en EUA

El duelo entre España y Argentina reunió 62.8 millones de espectadores en distintas cadenas y superó ampliamente las cifras de Qatar 2022

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina no solo dejó la segunda estrella para La Roja, sino que también estableció nuevos récords de audiencia en EUA.

De acuerdo con Variety, el partido registró un promedio de 38 millones 937 mil espectadores a través de FOX, convirtiéndose en la transmisión de fútbol más vista en la historia de la televisión estadounidense y en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con mayor audiencia en ese país.

A esta cifra se suman las transmisiones de dos cadenas de habla hispana en EUA, que reunieron a 23.9 millones de espectadores, consolidando el encuentro como el partido de fútbol más visto en la historia de la televisión en español.

En conjunto, las distintas transmisiones alcanzaron un total de 62.8 millones de espectadores que siguieron la final disputada el pasado domingo.

Supera ampliamente las finales de Qatar 2022 y Rusia 2018

La audiencia representó un incremento del 132% respecto a la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que promedió 16 millones 784 mil espectadores, y un aumento del 240% en comparación con la final de Rusia 2018, que registró 11 millones 441 mil espectadores.

Asimismo, los 38.937 millones de espectadores que reunió FOX superaron el anterior récord de audiencia para un partido de fútbol en EUA, establecido durante el encuentro de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica, que había convocado a 33 millones 89 mil espectadores.

También el partido por el tercer lugar marcó una nueva marca

Por otra parte, el duelo por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, disputado el sábado, también estableció un nuevo récord al reunir 13 millones 130 mil espectadores en FOX.

Con esa cifra, el encuentro se convirtió en la transmisión del partido por el tercer puesto de un Mundial más vista en la historia de Estados Unidos, dejando atrás el registro del Uruguay vs. Alemania de Sudáfrica 2010, que había alcanzado 4 millones 755 mil espectadores.