FIFA investiga a Argentina por incidentes tras Final ante España

La FIFA abrió una investigación disciplinaria contra la selección de Argentina por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 frente a España

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La FIFA abrió una investigación disciplinaria contra la selección de Argentina luego de los incidentes registrados al término de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la que España se coronó campeona tras derrotar a la Albiceleste.

El organismo rector del futbol mundial revisará informes arbitrales, videos oficiales y otras evidencias para determinar si hubo conductas que violaron el reglamento disciplinario durante y después del encuentro disputado en Estados Unidos.

Altercados tras el silbatazo final

Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con la expulsión de Leandro Paredes al finalizar el partido.

De acuerdo con las imágenes captadas tras la conclusión de la final, el mediocampista argentino protagonizó una confrontación con futbolistas españoles durante los festejos del título.

Entre las acciones que serán analizadas se encuentra un supuesto agarre al cuello de Eric García y un empujón a Gavi en medio de los incidentes.

La FIFA también revisará la conducta de Nahuel Molina, señalado por presuntamente golpear a Rodri durante los momentos de tensión posteriores al encuentro.

También investigan al cuerpo técnico

La investigación no se limita únicamente a los jugadores.

El organismo internacional analizará la actuación de Roberto Ayala, auxiliar técnico de la selección argentina, quien habría participado en los altercados con un supuesto empujón sobre Dani Olmo durante los festejos españoles.

Las imágenes del final del partido serán fundamentales para determinar si existieron conductas sancionables por parte de integrantes del banquillo argentino.

Otro de los aspectos que revisará la FIFA ocurrió durante la ceremonia de entrega del trofeo.

Según reportes y grabaciones del evento, varios futbolistas argentinos se colocaron de espaldas mientras la selección española se preparaba para levantar la Copa del Mundo, una situación que también será evaluada dentro del proceso disciplinario.

El organismo busca determinar si el comportamiento mostrado durante la premiación incumplió los protocolos establecidos para este tipo de ceremonias oficiales.

La investigación se extenderá a un episodio ocurrido días antes durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

La FIFA analizará la exhibición de una pancarta por parte de Giovani Lo Celso con el mensaje "Las Malvinas son argentinas", un gesto que generó reacciones inmediatas y críticas por parte del Gobierno británico.

El organismo estudiará si la acción puede considerarse una manifestación política dentro de una competición regulada por normas que restringen este tipo de expresiones en eventos oficiales.

FIFA decidirá posibles sanciones

Por ahora, la investigación se encuentra en fase de recopilación y análisis de pruebas.

Una vez concluida la revisión de los informes, videos y testimonios disponibles, la FIFA determinará si procede la apertura de expedientes disciplinarios individuales contra jugadores, integrantes del cuerpo técnico o incluso contra la propia federación argentina.

Las posibles sanciones podrían incluir suspensiones, multas económicas o medidas disciplinarias adicionales, dependiendo de la gravedad de los hechos que sean acreditados durante el proceso.