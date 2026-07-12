Nueva York llegó al descanso del Juego de Estrellas con marca de 40-57, igualando su peor registro de la campaña al ubicarse 17 juegos por debajo de .500

Inicio / Deportes / Firman los Mets su peor primera mitad en 31 años

Los New York Mets llegaron al receso del Juego de Estrellas con una de sus peores primeras mitades en más de tres décadas, luego de caer 3-2 en 10 entradas ante los Boston Red Sox y profundizar una crisis que los tiene lejos de la pelea por los playoffs.

El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor cometió un error en un roletazo que pudo terminar el encuentro y permitió la reacción de Boston, que remontó para quedarse con la victoria en entradas extras.

Con la derrota, Nueva York perdió por 16ª ocasión en sus últimos 22 partidos y llegó al descanso del Juego de Estrellas con marca de 40-57, igualando su peor registro de la campaña al ubicarse 17 juegos por debajo de .500.

Es la primera vez desde 1995 que los Mets llegan al receso con esa diferencia negativa y la primera en una temporada completa desde 1993, cuando finalizaron con récord de 59-103.

Andy Green pide un mejor nivel para la segunda mitad

El mánager interino Andy Green, quien asumió el cargo el pasado 26 de junio, reconoció que el equipo debe elevar su rendimiento en todos los aspectos.

"Creo que todos entienden lo que tiene que pasar de cara a la segunda mitad. Hay un béisbol más limpio y mejor que debemos jugar. Todos cargamos con una parte de la responsabilidad", afirmó el estratega, quien tiene marca de 6-10 desde su llegada.

La derrota opacó una sólida apertura del novato Zach Thornton, quien lanzó siete entradas sin permitir carreras, así como un partido de dos imparables y dos producidas de Lindor.

Lesiones y cambios afectan el rendimiento ofensivo

El presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, apostó por una reestructuración del plantel al desprenderse de Brandon Nimmo y Jeff McNeil, además de permitir la salida como agentes libres de Pete Alonso y del relevista puertorriqueño Edwin Díaz.

Los Mets ocupan el 12º lugar de la Liga Nacional con 398 carreras anotadas y han enfrentado múltiples bajas por lesión. Francisco Lindor, Francisco Álvarez, Jorge Polanco, Marcus Semien y Luis Robert Jr. acumulan en conjunto 259 juegos perdidos.

El dominicano Juan Soto, único representante del club en el Juego de Estrellas, también estuvo fuera 15 encuentros por una lesión en el cuádriceps, mientras que Bo Bichette fue relegado al rol de bateador emergente debido a molestias en las piernas.

El panorama rumbo a los playoffs luce complicado

En el pitcheo, los Mets registran una efectividad colectiva de 4.27, superior a la del año pasado. El dominicano Freddy Peralta presenta la peor efectividad de su carrera con 4.66, mientras que el cerrador Devin Williams acumula una efectividad de 4.83.

El equipo se encuentra a 12 juegos del último boleto de comodín de la Liga Nacional y abrirá la segunda mitad del calendario con una exigente racha de 19 partidos consecutivos frente a equipos que actualmente ocupan puestos de postemporada.

Lindor reconoció que la situación del club está lejos de las expectativas.