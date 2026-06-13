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Deportes

Brasil y Marruecos firman un vibrante empate en Nueva Jersey

Con goles de Ismael Saibari y Vinícius, dos de los candidatos a ser campeón desplegaron un juego intenso, digno del torneo más importante del mundo

  • 13
  • Junio
    2026

Brasil y Marruecos prometieron uno de los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y no decepcionaron con su empate de 1-1 en el Estadio Nueva Jersey, donde se jugará la final del torneo en poco más de un mes.

En medio de una entrada pletórica, "Los Leones del Atlas" salieron a buscar el partido desde el inicio, con un juego en conjunto que parecía hecho por el mismísimo Brasil.

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Sus conexiones trabajadas recordaron mucho a lo que mostraron en Qatar 2022, donde fueron cuarto lugar de la competencia y desplegando un juego muy agradable a la tribuna. 

El empate se rompió al 32' con un golazo de Ismael Saibari, quien recibió un gran pase filtrado y llegó como un tren para picar el balón ante la salida de Alisson para adelantar a los africanos.

Vinícius AP

Como no podía ser de otra forma, el "Scratch do Ouro" sacó la casta y fue a presionar a los marroquíes, quienes se notaron cómodos en el campo aun con toda la presión de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

La pizarra se igualó gracias a un golazo de Vinícius, quien hizo lo que mejor sabe hacer, desbordar por banda y luego le pegó con la parte interna para hacer estallar el Estadio Nueva Jersey, que se pintó de amarillo para el encuentro.

Luego de esto, el dominio fue alterno, pero principalmente con Marruecos yendo a buscar el juego, gracias a su fortaleza en el juego colectivo, el cual se veía más trabajado que el de la "Canarinha".

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Incluso Alisson llegó a ser figura por momentos, pues en un par de ocasiones el rival estuvo cerca de marcar, pero el arquero del Liverpool, demostró que sigue siendo uno de los mejores del mundo.

Con esta igualada, la "Verdeamarelha" tendrá mucho que corregir para el encuentro frente a Haití, que será el viernes 19 de junio mediante la pantalla de Azteca 7, mientras que Marruecos hará lo propio contra Escocia.


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