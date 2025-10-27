Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_27_at_9_06_52_PM_202d857122
Internacional

Trump y Takaichi firman tratado en su primer encuentro

El presidente de EUA se encontró con Sanae Takaichi durante su gira por Asia, saludando cálidamente a la nueva primera ministra a quien felicitó por su victoria

  • 27
  • Octubre
    2025

El presidente Donald Trump se encontró con su homóloga, la premier japonesa Sanae Takaichi, durante su gira por Asia, en la cual firmaron un nuevo tratado en inversiones estratégicas y minerales críticos, fortaleciendo la alianza tecnológica y económica entre países.

Sanae Takaichi, quien se convirtió hace apenas unos días en la primera ministra del país, debe consolidar su relación con Trump a la vez que defiende los intereses económicos de su país. Trump intenta conseguir $550,000 millones de dólares en inversiones japonesas como parte de un acuerdo comercial.

Elogios entre mandatarios

Cuando Trump y Takaichi se reunieron, se estrecharon la mano y él le hizo un cumplido: “Ese es un apretón de manos muy fuerte”, dijo entre risas.

A cambio, Takaichi habló sobre ver el tercer partido de la Serie Mundial de Estados Unidos antes del evento. Aseguró que Japón donará a Washington 250 cerezos el próximo año para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos, así como fuegos artificiales de la prefectura de Akita para las celebraciones del 4 de julio.

Trump calificó su papel como la primera mujer primera ministra de Japón como un “gran logro”, enfatizando el compromiso de Estados Unidos con Japón. Si bien el presidente ha criticado públicamente a sus homólogos extranjeros en el pasado, solo tuvo elogios para Sanae Takaichi.

“Haremos todo lo que podamos para ayudar a Japón”, dijo Trump. “Somos un aliado al más alto nivel”, dijo al tiempo que reconocía la buena relación que mantuvo con el exprimer ministro Shinzo Abe. En tanto, Takaichi reconoció los esfuerzos de Donald Trump en la culminación del conflicto bélico en Gaza y sus esfuerzos en Ucrania.

Estos recursos incluirán "subvenciones, garantías, préstamos o capital, acuerdos de compraventa, seguros o facilitación regulatoria", y los proyectos no se limitarán al tratamiento de las materias primas, sino que incluirán productos derivados como imanes permanentes, baterías, catalizadores y materiales ópticos.

Trump y Takaichi rubricaron el acuerdo tras una cumbre en el Palacio de Akasaka de Tokio, la segunda parada de la gira asiática del presidente estadounidense, que firmó un pacto también en el sector de tierras con Malasia, su anterior parada asiática.

Los acuerdos tienen de fondo las restricciones de China a las exportaciones de tierras raras, mineral clave en la tecnología cuyo procesamiento y venta prácticamente monopoliza, como parte de su pulso comercial con EUA.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

israel_gaza_ataque_8a5ce5327c
Israel vuelve a atacar Gaza, ¿y el acuerdo de paz de Trump?
rwv_331f9670c6
EUA pide confidencialidad por operaciones en Latinoamérica
EH_UNA_FOTO_2025_10_28_T125634_332_f6316fe6c3
Venezuela declara persona non grata a ministra de Trinidad
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_0b1d748404
Honra a las 'Ánimas Solas' con ofrendas y luz
EH_UNA_FOTO_f8d97ff04b
Presentan libro infantil sobre derechos de la niñez en Saltillo
Whats_App_Image_2025_10_28_at_3_07_15_PM_858930e785
Miles de fieles acuden al santuario de San Judas Tadeo en Reynosa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
publicidad
×