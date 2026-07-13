Francia acusa racismo tras dichos de expresidente de España

El exmandatario afirmó que el conjunto francés 'no tiene ningún jugador francés', comentario que fue rechazado por autoridades de Francia y España

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A pocos días de la Semifinal entre Francia y España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy quedó en el centro de la controversia tras realizar comentarios sobre la composición de la selección francesa que provocaron una ola de críticas a ambos lados de la frontera.

La polémica comenzó después de que Rajoy publicara una columna en un medio español, donde reconoció la calidad futbolística del conjunto francés, pero cuestionó la nacionalidad de sus integrantes.

“Han ganado todos los partidos que han jugado en este Mundial y actualmente encabezan el ranking de la FIFA. Tienen una plantilla excepcionalmente fuerte, pero una cosa que no tienen es ningún jugador francés”, escribió el exmandatario.

Sus palabras generaron reacciones inmediatas tanto en Francia como en España.

Uno de los primeros en responder fue el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien rechazó tajantemente las declaraciones.

“Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación contraria nace de la estupidez, del racismo o de una combinación de ambas”, afirmó durante una entrevista con la cadena BFM TV.

La Federación Francesa de Futbol también condenó los comentarios. Su presidente, Philippe Diallo, aseguró que las palabras de Rajoy resultan ofensivas para los jugadores franceses y para los valores que representa el país.

“Las declaraciones de Mariano Rajoy sobre el equipo francés desprenden un intolerable tufo a racismo”, señaló.

Diallo añadió que los futbolistas franceses “no necesitan un certificado de nacionalidad de un ex primer ministro español”.

El gobierno español también marca distancia

La controversia no quedó únicamente en Francia. Desde España también surgieron críticas hacia el exjefe de gobierno.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reaccionó sin mencionar directamente a Rajoy, aunque el mensaje fue interpretado como una respuesta a la polémica.

“Hay quienes miden la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por las raíces en un país y la voluntad de contribuir a él”, escribió en redes sociales.

Por su parte, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, pidió que el liderazgo del Partido Popular se deslindara públicamente de las declaraciones.

Cabe señalar que no es la primera vez que la selección francesa enfrenta comentarios relacionados con el origen de sus jugadores durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A principios del torneo, el capitán francés Kylian Mbappé respondió a mensajes publicados por una senadora paraguaya tras la eliminación de Paraguay en los Octavos de Final.

La legisladora realizó comentarios dirigidos a los orígenes familiares, la apariencia física y la identidad del delantero francés después de la victoria gala conseguida mediante un penal convertido por Mbappé.

Dicho episodio generó una amplia discusión sobre racismo y discriminación en el futbol internacional.