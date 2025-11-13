Cerrar X
Francia asegura su pase a la Copa del Mundo 2026

El conjunto francés, bicampeón del mundo (1998 y 2018), e Inglaterra, ganador del Mundial de 1966, son los únicos, hasta ahora, de Europa

Dos goles del delantero estrella Kylian Mbappé ayudaron el jueves a enviar a Francia, dos veces campeona, a la Copa del Mundo de 2026 con una victoria en casa por 4-0 contra Ucrania.

El mediocampista Michael Olise y el delantero suplente Hugo Ekitiké añadieron los otros goles en una segunda mitad dominante de Francia, subcampeona de la Copa del Mundo en 2022.

La estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, fue expulsado por dar un codazo al defensa de Irlanda, Dara O’Shea, en la segunda mitad de una sorprendente derrota por 2-0 ante Irlanda.

Ronaldo ahora se arriesga a una sanción de dos juegos que lo dejaría fuera del primer juego del torneo de la Copa del Mundo, si Portugal clasifica.

Anteriormente, Erling Haaland anotó dos veces mientras Noruega se acercaba aún más a la clasificación para la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 al vencer a Estonia 4-1 en Oslo. La victoria prácticamente asegura un lugar para los goleadores de Noruega en el torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.


