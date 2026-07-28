Francia y España evacúan 330,000 personas de incendios forestales

Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo, a un ritmo de más del doble del promedio mundial, según el servicio climático

Francia y España acumulan más de 333,000 personas que desalojaron sus hogares y sitios turísticos debido a la agresividad de los incendios forestales.

Francia prevé la posibilidad de que los incendios reaviven

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, afirmó este fin de semana que era “muy probable” que se tratara de la mayor operación de evacuación civil jamás realizada en el país fuera de un período de guerra.

Bomberos evitaron que el enorme incendio forestal en el suroeste de Francia avanzara durante una noche tranquila, al extinguir rebrotes cerca de las dunas de la costa atlántica y mantener sin cambios la superficie quemada, lo equivalente a 420 kilómetros cuadrados.

Autoridades describieron el incendio y mencionaron que podría volver a propagarse a medida que subieran las temperaturas y bajara la humedad.

La orden de evacuación preventiva abarcaba lugares de acampada, pueblos vacacionales, residencias turísticas y parques de ocio en torno al balneario de Lacanau, indicaron las autoridades regionales de Gironda. Incluso mientras ardían viviendas cerca y las autoridades instaban a los turistas a mantenerse alejados para evitar riesgo de muerte.

Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo, a un ritmo de más del doble del promedio mundial, según el servicio climático Copernicus de la Unión Europea.

España contabiliza 13 personas sin vida por incendios forestales

Cientos de bomberos, respaldados por brigadas militares de emergencia y aeronaves que arrojaban agua, continuaron combatiendo varios grandes incendios forestales en España.

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que el trabajo ininterrumpido durante la noche había dado un resultado “razonablemente positivo”, aunque las autoridades advirtieron que los equipos solo tenían una breve ventana antes de que regresara el calor extremo.

La mayor preocupación siguió siendo dos grandes incendios que en ocasiones estuvieron cerca de fusionarse en un solo incendio en colinas boscosas aproximadamente una hora en coche al oeste de Madrid.

Un incendio que arde en terreno montañoso y rural en Ávila, al oeste de Madrid, se ha convertido en el mayor registrado en España, al calcinar más de 500 kilómetros cuadrados, informó el gobierno.

Al menos 13 personas han muerto en incendios forestales en España este 2026, lo que convierte a 2026 en una de las temporadas de incendios más mortíferas del país en décadas.